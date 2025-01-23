經典賽資格賽今售票 中信獨家冠名贊助

中國信託獨家冠名2025年經典賽資格賽台灣賽事，昨由中信銀行副董事長詹庭禎（後排左四）與WBC經典賽公司總裁史莫（後排左五）等人宣告賽事與售票資訊。（記者塗建榮攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕延續去年底世界棒球12強熱潮，台灣隊將在2月底爭取明年經典賽門票，2月21日至23日的資格賽將在大巨蛋接連對上西班牙、南非和尼加拉瓜，賽事由中國信託商業銀行獨家冠名贊助。昨賽事宣告記者會上票價資訊公告，最貴區域為2980元，中信卡友今天中午起可優先購票。

逾4.5萬張供優先購票

為號召球迷進場力挺台灣隊，中信銀行除了爭取逾4.5萬張門票提供卡友優先購票，還規劃邀請400位基層棒球隊選手赴大巨蛋觀賽，近距離體驗國際賽，為棒壇大學長吶喊助陣。

請繼續往下閱讀...

世界棒球經典賽公司總裁史莫、台北市體育局長王泓翔、體育署副署長房瑞文、棒協常務理事高人傑和中信銀行副董事長詹庭禎昨出席開賽記者會，宣告賽事啟動。

高人傑說：「去年台灣隊交出漂亮成績單，包括U12、U18冠軍，U15拿下季軍，12強還奪冠締造歷史，這些成績不是奇蹟而是累積，是球員累積的實力展現，相信台灣隊將繼續創造值得驕傲的記憶。」

詹庭禎則感謝棒協理事長辜仲諒帶領團隊，促成經典賽資格賽在台灣舉辦。他也提到，中信10多年來持續支持基層，從少棒、青少棒、青棒、業餘成棒到職棒，是全台首家同時投入五級棒球運動推展的企業，其中「愛接棒計畫」資助青少棒和少棒隊伍，迄今累積扶助逾6500人、培育36位國手，近400位國內外職棒選手曾踏上中信盃黑豹旗青棒賽舞台，而超人氣的中信兄弟近4年勇奪3冠，11年來累積近450萬人次球迷進場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法