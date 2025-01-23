一朗MLB藍圖 現役至少30名日本選手

鈴木一朗（左）深耕日本基層棒球。（產經新聞提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕鈴木一朗成為首位入選美國棒球名人堂的日本選手，軟銀球團會長王貞治昨也獻上祝福，並表示輪到大谷翔平要好好努力，縮小美日棒球的差距，但一朗談到在大聯盟打拚的日本選手數量，認為現況跟他想像中的有不小落差。

鈴木一朗

引領旅美風潮

人數與預期落差大

一朗以第1位日本野手之名活躍大聯盟，開啟後輩挑戰旅美之路，但他表示，說要為日本選手而戰，用自己的表現來打開一扇門，其實沒有這種餘裕，「後來我打出成績，結果來看可能是如此，但這是交由別人判斷的事情，並非由我來說。」

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大谷翔平成為當今最紅球星，今年有15名日本選手在大聯盟打拚，一朗認為，日本選手表現確實活躍，但他來到美國第25年，日本選手人數還是很少，不像中南美洲選手，幾乎每隊都有，「我原本期待是每隊至少有1至2名日本選手，現在完全達不到這個數字。」

一朗在18歲打職棒，那時還不敢想像成為大聯盟選手，直到在日職有不錯的表現，才萌生赴美挑戰的念頭，但就算來到美國，也不確定可以打幾年，他鼓勵年輕選手一定要先認識自己。

「有才華的選手非常多。」一朗表示，這世界有許多他無法比較的才華，但能活用或是埋沒都取決於自己，「有才華卻無法活用的選手不少，還有許多受傷痛所苦的人，你有多了解自己，將會對結果有很大的影響。」

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