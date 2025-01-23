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TPBL》努利「救世主」 獅咬夢想家

2025/01/23 05:30

「風城隊長」蕭順議（右）拿下13分。 （TPBL提供）「風城隊長」蕭順議（右）拿下13分。 （TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕TPBL聯盟戰績墊底的新竹攻城獅新洋將努利昨再度繳出30分、8助攻亮眼表現，加上本土球員高國豪、蕭順議和李漢昇得分上雙，終場以106：99扳倒排名第2的福爾摩沙夢想家，本季第5勝入袋。

攻城獅新洋將努利（右）昨再度繳出30分，率隊扳倒夢想家。 （TPBL提供）攻城獅新洋將努利（右）昨再度繳出30分，率隊扳倒夢想家。 （TPBL提供）

再繳出30分、8助攻

本季打得相當艱辛的攻城獅，網羅得分能力出色的努利後，呈現不同風貌，他前兩戰都轟破40分，昨手感雖稍微降溫，仍貢獻30分、8助攻、6籃板、5抄截全能數據。努利認為，自己目前僅恢復80%，包含睡眠、訓練、治療上都還可以調整，狀況尚未到百分之百。

3本土得分都上雙

除了努利打得相當努力，攻城獅本土球員也輪番跳出，高國豪貢獻本土最高的14分，「風城隊長」蕭順議和李漢昇都拿下13分。蕭順議說：「大家都知道我們近期比較低迷，用了很多手段，包含開會、情蒐等希望能改善球隊狀況，這次終於是個好的結果。」不過，他自認還有很多地方沒有做得很好，讓夢想家洋將貝奇獲得21分有些太多。

5次違反運動精神、5次技術犯規 刷新高

值得一提的是，兩隊此仗都極力展現贏球企圖心，導致比賽中出現多達5次違反運動精神犯規、5次技術犯規，皆為聯盟史上最多紀錄。夢想家教練皮爾曼表示，這部分不予置評，得再看影片才清楚事情全貌。

夢想家洋將貝奇繳出全隊最高21分、11籃板，馬建豪15分，但全隊出現25次失誤種下敗因，皮爾曼認為，雖然數據面仍有很多地方得修正，但他肯定球員在場上的韌性。

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