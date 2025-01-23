澳網》粉碎地主希望 辛納差2勝衛冕

義大利球王辛納衛冕澳網冠軍，只剩最後兩步。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕義大利球王辛納昨火力全開，6：3、6：2、6：1輾壓地主最後希望德米納爾，挺進澳洲網球公開賽男單4強，距離衛冕只剩最後兩步。

辛納表示，「我們非常熟悉彼此，去年打了許多場。這類賽事可能進行很快，如果我稍微水準下滑，他就會抓住機會改變情勢。」

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有別於前役身體微恙陷入苦戰，休息調整充分的辛納昨判若兩人，底線冷靜打法宰制戰局，並頂住絕對客場劣勢，速戰速決完成生涯對戰德米納爾的10連勝。

23歲的辛納去年包辦澳網、美網冠軍，10月迄今跨季19連勝的他，4強將遭遇美國左手重砲謝爾頓。另一場準決賽，則由挑戰大滿貫25冠的塞爾維亞老將喬科維奇，強碰德國第2種子茲維列夫。

史薇泰克重返女單4強

此外，波蘭前球后史薇泰克手感發燙，6：1、6：2橫掃美國納瓦蘿，自2022年後重返女單4強。擅長紅土作戰的她，大滿貫5冠有4座來自法網，也是2022年美網封后以來相隔3年再闖硬地大滿貫4強，今晚將遭遇近來10連勝的美國老將凱絲，過去對戰擁有4勝1負優勢的小史說：「她經驗豐富，可能會很棘手。」志在3連霸的白俄羅斯球后莎巴蓮卡，4強將對上西班牙的芭多莎。

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