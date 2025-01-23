晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

澳網》粉碎地主希望 辛納差2勝衛冕

2025/01/23 05:30

義大利球王辛納衛冕澳網冠軍，只剩最後兩步。（美聯社）義大利球王辛納衛冕澳網冠軍，只剩最後兩步。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕義大利球王辛納昨火力全開，6：3、6：2、6：1輾壓地主最後希望德米納爾，挺進澳洲網球公開賽男單4強，距離衛冕只剩最後兩步。

辛納表示，「我們非常熟悉彼此，去年打了許多場。這類賽事可能進行很快，如果我稍微水準下滑，他就會抓住機會改變情勢。」

有別於前役身體微恙陷入苦戰，休息調整充分的辛納昨判若兩人，底線冷靜打法宰制戰局，並頂住絕對客場劣勢，速戰速決完成生涯對戰德米納爾的10連勝。

23歲的辛納去年包辦澳網、美網冠軍，10月迄今跨季19連勝的他，4強將遭遇美國左手重砲謝爾頓。另一場準決賽，則由挑戰大滿貫25冠的塞爾維亞老將喬科維奇，強碰德國第2種子茲維列夫。

史薇泰克重返女單4強

此外，波蘭前球后史薇泰克手感發燙，6：1、6：2橫掃美國納瓦蘿，自2022年後重返女單4強。擅長紅土作戰的她，大滿貫5冠有4座來自法網，也是2022年美網封后以來相隔3年再闖硬地大滿貫4強，今晚將遭遇近來10連勝的美國老將凱絲，過去對戰擁有4勝1負優勢的小史說：「她經驗豐富，可能會很棘手。」志在3連霸的白俄羅斯球后莎巴蓮卡，4強將對上西班牙的芭多莎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中