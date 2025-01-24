雲豹孵雙蛋 籃網主場當模板

雲豹2年前成功邀請霍華德加盟。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPBL桃園台啤永豐雲豹昨舉辦媒體餐敘，執行長張建偉宣告將執行「3年大計畫」，在桃園蓋國內首見的「雙蛋」做為雲豹主場，並力拚在今年動工。

雲豹執行長張建偉。（記者林岳甫攝）

3年大計畫蓋主場

卡森斯（中）兩度助拳雲豹，去年奪得T1冠軍。（資料照）

挑戰今年動工

雲豹參考NBA籃網隊主場巴克萊中心，打造「雙蛋計畫」。（資料照）

擅長製造話題的張建偉有許多提振台灣籃壇的點子，他在2022年網羅「魔獸」霍華德，當時引發魔獸效應，票房、人氣跟著水漲船高，至於雲豹去年簽下NBA等級球星卡森斯，最終勇奪T1聯盟冠軍。

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TPBL雲豹神操盤

雲豹先前已跟台灣人壽承租桃園航空城計畫優先產業專用區土地基地，計畫蓋起「雙蛋」，預計兩場館可各自容納至少8千至1萬2千人，一個場館是雲豹主場，另一館能開演場會，並有飯店、商城入駐。

張建偉表示，雙蛋在桃園機場捷運A11坑口站，另外桃捷綠線開通後也會經過，從台北搭機捷約30分多鐘就能抵達，屆時會提供「一票多用」，大家可以聽演場會，又能看籃球賽，在這裡進行多樣娛樂活動。

台灣職棒、職籃隊伍普遍是租用屬政府的球場，雲豹現在主場桃園巨蛋，還要跟PLG桃園領航猿共用，如今雲豹決定要有自己的家。張建偉表示，接下來球隊就交給總經理顏行書等人管理，「我要去當工頭了！」

張建偉期許在今年拿到建照並動工，完成一顆蛋至少花50、60億台幣，他表示，有參考NBA籃網隊主場巴克萊中心，也看過不少各國近年完成的巨蛋，希望找出最適合台灣的蛋，「我們要做就要做到最好！」

搶聲量高手操盤

擬邀飆風玫瑰「上座」

另外，雲豹一直想網羅「飆風玫瑰」羅斯，張建偉指出，羅斯對台灣有興趣，很多人跟他提到台灣市場，但近期行程滿檔，「經紀人說事情告段落一定來台灣。」預料只能以「嘉賓」身份造訪，畢竟TPBL規定洋將最高月薪僅2萬美元，恐怕難以打動羅斯復出再戰。

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