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追隨小威成就 莎巴蓮卡連3屆爭冠

2025/01/24 05:30

球后莎巴蓮卡強勢問鼎澳網3連霸。（美聯社）球后莎巴蓮卡強勢問鼎澳網3連霸。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕球后莎巴蓮卡以6：4、6：2擊敗西班牙閨蜜巴多莎，白俄羅斯頭號種子挾著賽史20連勝的發燙手感，安抵澳洲網球公開賽女單冠軍戰，三連霸就差最後一步，週六壓軸對手則為爆冷殺出的美國19種子凱絲。

「我為自己和團隊感到非常自豪。」2023、2024年澳網衛冕的莎巴蓮卡，今年再度過關斬將，已是小威廉絲之後首位連三屆勇闖決賽女將。26歲的她將強碰29歲的黑馬凱絲，爭取成為「瑞士公主」辛吉絲以來，近26年墨爾本公園三連霸女子第一人，「若能把名字載入史冊，對我來說代表整個世界，甚至做夢也想不到，我會在決賽付出一切。」

面對首闖大滿貫4強的好友巴多莎，莎巴蓮卡直落二鎖定勝利，也把對戰改寫為6勝2負，賽後笑說這不會影響兩人情誼，「她可能恨我一兩天，然後再當朋友一起血拚。我保證巴多莎想要的禮物，都可以買來送她。」至於前球后史薇泰克歷經3盤激戰錯失賽末點，7：5、1：6、6：7 （8：10）遭到難纏的凱絲大逆轉，波蘭第2種子依舊無緣澳網決賽。

謝淑薇今搶女雙決賽門票

此外，37歲塞爾維亞老將喬科維奇今日出擊，與德國第2種子茲維列夫力拚男單決戰門票，期許朝著大滿貫25冠的歷史紀錄邁進。至於女雙4強戰，第3種子謝淑薇／奧絲塔朋科（拉脫維亞）今強碰第2種子達布羅絲基（加拿大）／羅莉芙（紐西蘭），「台拉聯軍」再接再厲爭取決賽席次。

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