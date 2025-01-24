悍將亮出黑桃2 B段班搶粉大戰開打

12強賽奪冠效應持續發酵，可望帶動母隊人氣與戰績。（資料照）

世界12強台灣隊奪冠後，WBC經典賽資格賽2月接棒登場，前所未見的棒球熱潮效應可期，中職球隊看準時勢，積極搶攻市場大餅，不惜各出狠招，火拚新球季。

新莊球場觀眾人數

味全龍在「FA」網羅雙龍炮，富邦悍將補強啦啦隊女神，雙北一級戰區一觸即發；台鋼雄鷹新增轉播夥伴提升曝光度，穩固南部市場。這三支去年戰績B段班球隊休賽季動作頻頻，搶占媒體版面，並機動調整行銷策略，迎接12強奪冠效應發酵的商機。（記者黃照敦）

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富邦悍將以全經紀約簽下「AI女神」李珠珢。 （富邦悍將提供）

簽AI女神話題爆表

新莊球場已在鋪設人工草皮。（富邦悍將提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將進駐新莊進入第8年，「新莊城堡」休季展開斥資逾1億的整建，前天球團再重磅宣布簽下南韓啦啦隊「AI女神」李珠珢，力拚疫情後連續3年新莊觀眾數至少成長10%，劍指啟用27年以來、首次單季場均觀眾突破7000人。

破億元整建新莊球場

新莊從1998年在中職登場，1999年單季50場每戰平均觀眾數僅1225人，富邦從2017年取得10年經營權，去年是少數觀眾數成長逾10%的球隊大本營，場均6153人為新莊啟用以來第2多，僅次於2016年各隊輪流作東39場的6461人，在大巨蛋元年熱潮，且球隊戰績不佳，新莊主場還能在北部市場繳出亮麗票房，相當不簡單。

去年季後，新莊斥資逾1億整建5大項，包括界外區更換人工草皮、外野地坪整修曁觀眾席座椅更新、內野看台防漏工程、照明系統更新和廣場地坪整修。富邦球團昨提供的整修照片，可見內野環形舞台向外延伸，內野本壘後方和一、三壘界外區的人工草皮也在鋪設中。

富邦前天宣布簽下跳「三振舞」爆紅的李珠珢，成為富邦育樂旗下第1位全經紀約的啦啦隊員，引爆球迷熱議，搭配整建過後的「新・新莊」可望帶來新氣象。富邦球團昨表示，新莊球場除外野座椅換新外，內野熱區座椅也有更新，此外環形舞台將向外延伸，增加熱區空間可望再刺激球迷進場意願。

富邦強化新莊觀賽體驗，但今年初版賽程在台北大巨蛋僅有3場，跟樂天桃猿並列最少。對此，富邦球團指出，「除打造新莊更好觀賽品質之外，仍積極爭取大巨蛋場次中，期待能在大巨蛋安排更多比賽。」

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