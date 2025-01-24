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B段班搶粉大戰》龍豪擲1.7億搶FA 小龍女壯聲勢

2025/01/24 05:30

味全龍啦啦隊「DragonBeauties小龍女」新球季擴編至32人。（資料照）味全龍啦啦隊「DragonBeauties小龍女」新球季擴編至32人。（資料照）

世界12強台灣隊奪冠後，WBC經典賽資格賽2月接棒登場，前所未見的棒球熱潮效應可期，中職球隊看準時勢，積極搶攻市場大餅，不惜各出狠招，火拚新球季。

陳子豪（左）與朱育賢的左砲火力備受味全期待。（資料照）陳子豪（左）與朱育賢的左砲火力備受味全期待。（資料照）

味全龍在「FA」網羅雙龍炮，富邦悍將補強啦啦隊女神，雙北一級戰區一觸即發；台鋼雄鷹新增轉播夥伴提升曝光度，穩固南部市場。這三支去年戰績B段班球隊休賽季動作頻頻，搶占媒體版面，並機動調整行銷策略，迎接12強奪冠效應發酵的商機。（記者黃照敦）

續約林襄、李多慧

啦啦隊編制多達32人

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍上季落入B段班，錯失連霸，天母觀眾數跌至6隊大本營最後，季後致力於搶救團隊戰力，豪砸近1.7億挖角陳子豪和朱育賢，休季期間也送教練和選手赴美進修，甚至在下月春訓找來大咖日籍客座教練，盼能藉由戰績帶動觀眾數。

龍隊去年靠著在大巨蛋主辦的10場比賽，主場平均觀眾數8041人，僅次於中信兄弟，但天母球場因假日場次減少，觀眾數下滑6.39%，場均僅5437人，比獅隊大本營台南的5441人還少，今年雖然獲得比去年更多的大巨蛋場次，如何讓天母球場觀眾數不被稀釋是龍隊課題。

今年味全重磅挖角陳子豪和朱育賢，將跟吉力吉撈‧鞏冠組成最強中心打線，還有洋砲錦上添花，休季也派出17人前往美國亞利桑那的Driveline訓練基地進修，2月春訓更計畫找來去年從歐力士退團的洋聯3連霸教頭中嶋聰和中垣征一郎擔任客座教練，盼能提升教練和選手的知識。

除了劍指奪回相隔2年的台灣大賽冠軍，味全昨公布啦啦隊「DragonBeauties小龍女」的全新陣容，續約林襄、李多慧等人，新增2名成員Yuri和菲菲，新球季成員數量大舉擴編至32名，號稱是中職規模最大啦啦隊。

過去天母球場單季至少舉辦10場比賽的賽季中，場均最多觀眾數是2013年的7605人（16場），龍隊進駐天母以來最多觀眾是2023年的5808人，今年要靠最大規模的FA補強和啦啦隊帶動觀眾，盼能首度突破「6」字頭。

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