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B段班搶粉大戰》台鋼再一張複數年約 簽給愛爾達

2025/01/24 05:30

台鋼雄鷹人氣扶搖直上，日前北上大巨蛋舉辦活動，吸引不少球迷參加。（資料照）台鋼雄鷹人氣扶搖直上，日前北上大巨蛋舉辦活動，吸引不少球迷參加。（資料照）

世界12強台灣隊奪冠後，WBC經典賽資格賽2月接棒登場，前所未見的棒球熱潮效應可期，中職球隊看準時勢，積極搶攻市場大餅，不惜各出狠招，火拚新球季。

味全龍在「FA」網羅雙龍炮，富邦悍將補強啦啦隊女神，雙北一級戰區一觸即發；台鋼雄鷹新增轉播夥伴提升曝光度，穩固南部市場。這三支去年戰績B段班球隊休賽季動作頻頻，搶占媒體版面，並機動調整行銷策略，迎接12強奪冠效應發酵的商機。（記者黃照敦）

轉播全主場賽事

曝光率大增

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹昨宣布與愛爾達電視台達成複數年轉播合作協議，負責全主場賽事製播，2月27、28日台鋼邀請陽岱鋼所屬日職二軍Oisix新潟天鵝之皇，在澄清湖球場進行「2025港都台日親善交流戰」，屆時將由愛爾達直播，跨出雙方合作的第一步。

去年大巨蛋效應和12強世界冠軍熱潮，讓電視台嗅到商機，共同競爭轉播市場大餅，原本台鋼主場賽事有線電視由DAZN取得轉播權利，DAZN再轉賣給愛爾達，今年台鋼改與愛爾達合作並達成複數年協議，負責雄鷹全主場賽事製播，愛爾達再將轉播權利轉賣給有線電視，模式大不同，透過有線、MOD多重管道，大大提升雄鷹曝光度，尤其在高雄駐地。

未來幾年愛爾達負責雄鷹主場賽事製播，預計在轉播導入運動科技和進階數據，愛爾達董事長陳怡君表示，希望透過更多元的運科轉播元素，結合專業製播團隊，並在電視、OTT與新媒體平台，帶給球迷全新風貌的觀看體驗。

台鋼雄鷹董事長王炯棻指出，透過網路平台關注運動賽事已成未來趨勢，這次有機會與愛爾達建立新的合作模式，台鋼球團充滿期待，未來雙方將攜手一起在高雄創造新頁。

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