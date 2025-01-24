中職大巨蛋今年場次 龍可能超越兄弟

大巨蛋例行賽場數與人數

〔記者羅志朋／台北報導〕去年中職首次「攻蛋」締造亮眼票房，今年例行賽大巨蛋場次可望從41場起跳，各隊盼延續12強世界冠軍熱潮，全力搶攻「金雞蛋商機」。

中職各球場人氣排行

去年中職一軍重回6隊規模，在大巨蛋安排38場例行賽，只佔全數例行賽360場的10.5%，場均高達2萬0689人，加上票價拉高，票房收入就佔全聯盟50%左右，「金雞蛋效應」驚人，帶動全季例行賽累計票房收入近11億，寫下中職史上單季新高紀錄，較2023年翻倍成長。

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中職去年大巨蛋場均人數高達20689人。（資料照）

總量保底41場 最多45場

眼見大巨蛋人潮、錢潮無限，今年各隊都想增加場次，根據聯盟規劃的初版賽程，大巨蛋至少有41場例行賽，以中信兄弟13場最多，味全龍12場居次，統一獅6場，台鋼雄鷹4場，富邦悍將和樂天桃猿皆為3場，另外，龍隊在4月中、獅隊在9月底各排2場大巨蛋主場賽事，只是這4場待確認協調，意味場數有可能再增加、最多45場，聯盟預計2月底公布新球季完整賽程。

去年官大元、周思齊和「嘟嘟」潘威倫在大巨蛋舉辦引退賽，吸引大批球迷入場見證傳奇謝幕，今年「大師兄」林智勝、胡金龍、王勝偉也可能在大巨蛋完成最後一舞，屆時盛況可期。

去年中職例行賽場均達7684人寫下歷史新頁，12強世界冠軍熱潮持續延燒，捧紅不少職棒球星，加上大巨蛋「助攻」，場次也微幅增加，外界看好今年中職場均可望破8000人，票房收入衝破11億大關再創新高並非難事。

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