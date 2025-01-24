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佐佐木選道奇 主因不是兩前輩

2025/01/24 05:30

佐佐木朗希特別穿上與愛犬同品種的黑貴賓圖樣襪子，出席加盟記者會。（取自道奇網站X）佐佐木朗希特別穿上與愛犬同品種的黑貴賓圖樣襪子，出席加盟記者會。（取自道奇網站X）

〔記者吳清正／綜合報導〕佐佐木朗希昨天在加盟記者會上正式披上道奇11號球衣，他表示很期待再度和大谷翔平、山本由伸並肩作戰，但是兩位前輩並不是他選擇道奇的主因，而是道奇最能幫助他身為投手的成長。

佐佐木朗希披上道奇11號球衣。（美聯社）佐佐木朗希披上道奇11號球衣。（美聯社）

未滿25歲的佐佐木宣布申請入札轉戰大聯盟後，至少有20支球隊表示興趣，佐佐木和8支球隊進行過會談。佐佐木表示：「過去1個月我一直在思考這個千載難逢的機會，純粹基於那裡能讓我成長最多來做選擇，這是不可思議的困難決擇，最終在團隊的共識中，我認為道奇是最佳選擇。」

佐佐木和道奇的會談中，2023年經典賽隊友大谷和山本都曾出席，被問到是否因此選擇道奇，佐佐木表示：「那不是我優先考慮的事項，不論有沒有日本球員，我都平等看待每一支球隊，我真的很期待和他們一起比賽，兩位都是非常出色的球員，但是其它的隊友也一樣才華洋溢。」

道奇總裁弗瑞德曼指出，這次的簽約可以追溯到6年前，當道奇第一次派出球探去觀察佐佐木投球，即使是當時，佐佐木極具爆發力的速球和精準的控球，還有超越年齡的沈穩，都非常突出，他已經在國際賽的舞台上留下不可抹滅的印記，道奇非常興奮能簽下他。

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