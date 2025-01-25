兄弟真炸裂 1億4788萬簽江坤宇10年

江坤宇（中）加盟至今表現超乎球團預期，兄弟提前端出10年超級合約綁人。

（資料照）

合約總值翻新高 刷新陳子豪龍約

〔記者羅志朋／台北報導〕中職邁入大頂薪時代！中信兄弟昨宣布與24歲游擊手江坤宇達成10年最高總值1億4788萬的合約共識，一舉刷新去年底味全龍簽下FA自由球員陳子豪10年1.3億鉅約的中職紀錄，接下來統一獅隊長陳傑憲能否拿到一紙「億級合約」備受關注。

江坤宇生涯逐年月薪演進

2018年江坤宇從平鎮高中畢業投入選秀獲兄弟第3指名，當時月薪僅6萬，去年達成游擊手金手套五連霸和最佳十人四連霸，在12強賽鎮守游擊大關，攻守都有亮眼表現，成為台灣隊勇奪世界冠軍的堅實屏障。目前江坤宇累計5年中職年資，最快2028年球季結束能行使FA權利，兄弟提前端出長約綁人。

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去年江坤宇月薪54萬，簽下新約後，今年升至66萬，2029年來到120萬，2032至2034年月薪更有機會上看150萬，另附帶1000萬激勵獎金，也締造中職史上最年輕簽下平均月薪超過百萬合約的紀錄。

江坤宇生涯累計1959打數僅轟出18發全壘打，平均108.8打數才出現1轟，長打率3成79，並非像張育成、陳子豪這類重砲手，也不具旅外資歷，卻能衝出超狂身價。

兄弟領隊劉志威解釋，江坤宇先天條件不出色，但對比賽解讀能力、場上觀念、心理素質、基本功都很棒，又是國家隊游擊手，加盟至今表現超乎想像，「和阿坤簽這張合約想凸顯台灣選手不只是技術，其他方面也很重要，希望當作年輕球員借鏡。」

下一紙億元合約 陳傑憲備受期待

江坤宇「約」定黃衫軍後，12強暴紅的陳傑憲新合約更受矚目，對於能否簽下10年合約，獅隊領隊蘇泰安昨強調不個別回答，只表示已見面談薪3次，預定過年前還會再見1次面，看年前或2月2日開訓典禮有沒有機會達成共識。

江坤宇檔案

中職史上5大合約

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