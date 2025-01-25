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兄弟驚奇「億」手：不是針對陳子豪

2025/01/25 05:30

江坤宇獲得10年超級合約。（資料照）江坤宇獲得10年超級合約。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕33天前，中信兄弟陳子豪行使FA自由球員權利，與味全龍簽下10年最高總值逾1.3億的史上最大合約，但紀錄沒保持多久，中信兄弟昨宣布與江坤宇達成10年最高總值1億4788萬的合約共識再寫「薪」頁。兄弟領隊劉志威昨強調，並非針對陳子豪，而要看怎麼做對球員和球團才是最佳選擇。

陳子豪去年底與味全龍簽下10年最高總值逾1.3億合約，史上最大合約紀錄33天後就下架。（資料照）陳子豪去年底與味全龍簽下10年最高總值逾1.3億合約，史上最大合約紀錄33天後就下架。（資料照）

中職在短時間就出現兩張10年「億級合約」，只是內容大不同，陳子豪只有5年保障合約，接下來5年納入球隊選擇權或逃脫條款。假設龍隊評估陳子豪表現未達預期可執行球隊選擇權，支付逾百萬買斷金提前解約，回到中職制式不定存續約，比照一般選手和龍隊重新議約；陳子豪若表現出色可選擇逃脫合約，再次行使FA權利爭取下一張更好的合約。

江坤宇10年保障合約 保證實拿1億2708萬

兄弟與江坤宇簽的則是10年保障合約，月薪從今年的66萬逐年遞增，2028年來到105萬，正式站上百萬大關，2029年起的6年期間，每年保障月薪為120萬，假設最後3年，每年球團提出150萬月薪，江坤宇就不能行使選擇權，若未達150萬才可行使，並在月薪至少120萬的情況下重新議約，或他可以選擇逃脫合約成為自由球員。但這紙合約本質上仍是10年保障合約，江坤宇至少可領的薪資高達1億2708萬，已逼近陳子豪的最高合約總值。

10年鉅約附選擇權，劉志威解釋，主因是10年時間很長，這張合約是球員與球團雙方合意，彼此留一點彈性和空間，未來還是希望能在中信兄弟合作。

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