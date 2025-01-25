江坤宇獲兄弟指名 江爸致謝蔡璟豪

前職棒投手蔡璟豪大學時期曾到中信鯨夏令營擔任助教，也遇到當時才小三的江坤宇。（蔡璟豪提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕外號「石頭」的前職棒投手蔡璟豪，在大學時曾報名擔任中信鯨棒球夏令營的助教，結果就遇到當時才小三的江坤宇，也因為他表現得實在不像夏令營的孩子，就向他的父親江督建議可朝棒球選手發展，也有了這段「石頭成伯樂」的佳話。

小三參加夏令營 超齡球技搶眼

蔡璟豪大學時就讀國立體育學院（現為國體大），他昨受訪時回憶當年機緣，「因為那時職業球隊都會來委託我們當小助教，我因為對教球有興趣，就報名了。」由於當時報名夏令營的小朋友年級比較高，「江坤宇在那一隊的年紀最小，卻展現出超齡的棒球技巧，我還忍不住問江爸他是加入哪一個球隊？結果竟回沒有，我就心想，這個小朋友的潛力無限！」

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前職棒投手蔡璟豪大學時期曾到中信鯨夏令營擔任助教，也遇到當時才小三的江坤宇，圖為江爸和蔡璟豪分享的照片。（蔡璟豪提供）

蔡璟豪因緣際會送給江坤宇的簽名球。（蔡璟豪提供）

後來江爸就讓江坤宇從小四起轉學到台北市東園國小，自此展開棒球之路，而江坤宇在2018年季中選秀獲兄弟第3指名後，江爸還傳訊息向蔡璟豪致謝。蔡璟豪則說，「這是坤宇自己的努力，他的三級棒球教練更是功不可沒，我跟他只是有緣分。」

蔡璟豪跟江爸一直保持連繫，認為這位長輩很有學識，才能教出這麼有家教的兒子，而自己在統一獅或Lamigo桃猿的球員時期，也都會寄球具、打擊手套給江坤宇。去年蔡璟豪正式考取專任教練，也到新竹市虎林國中執教，他認為儘管在基層教球比較辛苦，但很有成就感，而看到江坤宇締造「薪」猷則說，「坤宇真的很厲害，台灣職棒環境也愈來愈好，是我們大家所樂見。」

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