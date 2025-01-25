小可愛超越柳賢振 領亞職最長保障約

〔記者龔乃玠／綜合報導〕過去日本和南韓職棒的最長合約各是7年和8年，江坤宇的10年保障合約不但刷新亞洲職棒最長紀錄，光是他今年薪資就超越當年在U18亞洲青棒錦標賽對決過的同梯王牌球星吉田輝星，薪資成長速度是中職異次元等級。

柳賢振（取自韓華鷹官網）

日職本土選手最長合約是7年，最早是由松中信彥在2006年和軟銀寫下紀錄，此後的則本昂大、柳田悠岐、山田哲人、近藤健介都追平7年，其他頂尖選手則以挑戰大聯盟為目標，因而還沒出現過雙位數年限的保障合約。韓職則由去年柳賢振歸國跟韓華鷹簽下的8年長約刷新紀錄。

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中職薪資難以跟日職比較，但江坤宇的薪情已不輸許多同期進職棒的日本高卒選手，2018年日職選秀的46名高卒選手，今年薪資比「阿坤」高的只有戶鄉翔征、萬波中正、小園海斗、藤原恭大和野村佑希5人。世界12強冠軍戰對台灣隊吞敗投的戶鄉，今年年薪是3億日圓（約6300萬台幣）。

今年領792萬 比下U18同梯吉田輝星

值得一提的是，江坤宇在2018年U18對決過的吉田輝星，雖因在歐力士投出生涯年，今年年薪漲至3700萬日圓（約777萬台幣），仍不及阿坤的792萬。另1位叱吒甲子園的根尾昂，因尚未站穩一軍，今年年薪僅1250萬日圓（約262萬台幣）。

亞職最長保障年限合約

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