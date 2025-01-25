謝淑薇施魔法 帶手下敗將爭冠

謝淑薇（右）完美詮釋「化敵為友」，與奧絲塔朋科攜手挺進澳網女雙決賽。 （美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕被譽為「百搭天后」的謝淑薇，今年改搭拉脫維亞名將奧絲塔朋科也合作無間，兩人在澳洲網球公開賽一路過關斬將，昨在4強以7：6（7：3）、3：6、6：3力退第2種子達布羅絲基（加拿大）／羅莉芙（紐西蘭），挺進明天的女雙決賽，小薇距離連霸僅差一勝。

女雙明拚連霸

搭檔是去年輸家

女雙頭號種子辛妮亞可娃（捷克）／湯森（美國）在4強以6：7（4：7）、6：4、6：3逆轉俄羅斯組合安德烈耶娃／施奈德，兩人將挑戰在去年溫布頓錦標賽後的第2座大滿貫冠軍。面對對手強勢壓境，謝淑薇也喊話：「我已經準備好了！」

請繼續往下閱讀...

挑戰大滿貫第8冠

決賽勝率近9成

去年決賽栽在謝淑薇手下的奧絲塔朋科，今年與小薇 「化敵為友」，有機會問鼎個人生涯首座澳網女雙冠軍，她笑說：「雖然我們以前是對手，但現在一起打球，快速培養默契，也打出很好的化學效應，我覺得淑薇是世界上最好的網前選手之一。」在一旁的小薇聽到隊友盛讚也開心地比出「YA」手勢。

奧絲塔朋科在底線的相持能力佳，經驗豐富的謝淑薇則以靈巧打法聞名，且網前的打法多元，兩人在4強賽首盤克服0：3落後，二度破發將戰線逼到搶七，在關鍵時刻也靠著各自優勢打下關鍵分，成功先馳得點，儘管「台拉聯軍」次盤遭遇亂流讓出，但決勝盤第2局率先破發後，之後的發球局也力保不失，順利搶下冠軍賽門票。

謝淑薇過去8度闖進大滿貫女雙決賽，拿下7座冠軍，決賽勝率高達87.5％，此行她要力拚在澳網的第2冠，締造生涯在澳網、法網和溫網都至少有2冠在手的成就。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法