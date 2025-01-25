時代的眼淚 喬帥傷退被噓爆

球王辛納衛冕之路剩一步。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕尋求衛冕的義大利球王辛納，昨在澳洲網球公開賽男單4強以7：6（7：2）、6：2、6：2力退美國好手謝爾頓，他明將與德國第2種子茲維列夫爭冠。

喬科維奇在4強賽因傷退賽。（路透）

辛納跨季20連勝

決戰茲維列夫

辛納一度在比賽中腳抽筋，仍靠著優異的底線對抽及閱讀比賽能力，逼出謝爾頓全場出現多達55次的非受迫性失誤，拿下對戰5連勝，他指出，首盤化解2個盤末點後來居上是關鍵，有好的開始才能奠定勝基。

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辛納在去年包辦澳網、美網冠軍，10月迄今拉出跨季20連勝，同時在澳網締造13連勝，是首位連2年闖進澳網決賽的義大利男單好手，氣勢銳不可當，但對戰茲維列夫2勝4負居下風，他也強調對手實力不容小覷，決賽會盡全力發揮。

茲維列夫在4強賽以7：6（7：5）拿下首盤後，在塞爾維亞名將喬科維奇因左大腿傷勢退賽晉級，而首度打進澳網決賽的德國第2種子看到對手遭現場球迷噓爆，他也暖心發聲，希望球迷不要噓一位因傷退賽的球員，「我知道球迷想看精彩的5盤大戰，喬科維奇過去曾帶傷贏得澳網冠軍，假如他現在無法打，那代表他真的無法堅持下去了。」

10冠王喬科維奇坦言大腿肌肉撕裂，痛到讓他無法繼續打下去，「我已經盡力，真的很遺憾以退賽收場。」37歲的他不確定明年是否會回墨爾本續戰，會先回歐洲檢查及治療，視本季出賽狀況而定。

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