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許玟琪逆轉台灣剋星 攀生涯新高峰

2025/01/25 05:30

許玟琪逆轉勝晉級4強，也終結對手對戰台灣選手的10連勝。（歐新社）許玟琪逆轉勝晉級4強，也終結對手對戰台灣選手的10連勝。（歐新社）

首次挺進500級4強

〔記者林岳甫／綜合報導〕去年為了學業曾短暫封拍的中租女將許玟琪，昨在印尼羽球大師賽女單8強賽，以18：21、21：17、21：14逆轉印尼好手瓦達妮，不僅終結瓦達妮對戰台灣選手的10連勝，也生涯首次打進500等級4強。

王子維直落二晉級

「羽球王子」王子維昨晚在8強賽，以21：15、21：18拍落杭州亞運金牌中國好手李詩灃，繼2019年南韓公開賽後，再次晉級500等級4強，今天將對上地主選手克里斯提。

27歲的許玟琪去年9月打完台北公開賽後暫別賽場，重拾書本繼續完成陽明交大財金所課業，期間有盡力維持體能、手感，在今年1月回到場上奮戰，就打下第一次全國排名賽冠軍。

許玟琪透過馬來西亞、印度公開賽，逐漸找回打國際賽的感覺，但昨對手瓦達妮堪稱「台灣殺手」，連10次交手台灣選手全部獲勝，其中有兩次是贏戴資穎。

宋碩芸4強戰尬依瑟儂

許玟琪用逆轉秀終結瓦達妮，也連3場都打3局，她表示，這場其實沒有到一直多拍，自己有挺住，趕快休息備戰4強。許玟琪將在4強交手南韓選手沈有振，兩人曾在2023年台北公開賽過招，小許苦戰3局遭逆轉。

宋碩芸以21：16、22：20拍落越南選手阮垂玲，也挺進4強，今天將對戰泰國名將依瑟儂。29歲的依瑟儂以21：17、11：21、21：15戰勝18歲的日本天才少女宮崎友花，本季二度晉級4強。

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