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柯瑞的快樂很簡單 板凳5人得分上雙

2025/01/25 05:30

約基奇（左）繳出35分、22籃板、17助攻重量級大三元。 （今日美國）約基奇（左）繳出35分、22籃板、17助攻重量級大三元。 （今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞昨投進5顆三分球拿下21分，成為NBA史上首位在例行賽投進3900顆三分球的球員，加上替補球員波斯特攻下20分，聯手率隊以131：106擊敗公牛，終止2連敗，重回5成勝率。

柯瑞（今日美國）柯瑞（今日美國）

36歲的柯瑞為聯盟多項三分球紀錄保持者，也是歷史三分球王。昨日賽前他生涯例行賽累積命中三分球數為3898顆，他在這一戰共命中5記三分彈，累積三分球命中數來到3903顆，為史上首位達成例行賽3900顆三分球里程碑的球員。

有別於過往都仰賴柯瑞一人火力，勇士昨和公牛一戰，板凳球員輪番挺身而出，8名板凳中有5人得分上雙，其中又以波斯特表現最為亮眼，他投進5顆三分球，攻下生涯新高20分、5籃板。對於波斯特的表現，勇士主帥柯爾說：「柯瑞肯定是最開心的人，他的加入讓大家可以打得更加輕鬆。」

約基奇連5場大三元

金塊和國王一戰，約基奇繳出35分、22籃板、17助攻大三元，率隊以132：123獲勝。這是約基奇連續第5場大三元，而他也成為史上第3位完成這項壯舉的球員；不僅如此，約基奇昨在第3節尾聲，從後場用單手丟進超大號壓哨三分球，驚豔全場。

昨攻下18分、5籃板的魏斯布魯克大讚約基奇表現，「能和世界上最好的球員一起，我心懷感激。」他認為，和約基奇一起打球讓一切變得很簡單。

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