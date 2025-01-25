高協國家隊成軍 僅1人滿20歲

高協理事長王政松（中）與2025年中華高協國家隊合影。（協會提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕高協日前公布國家培訓隊成員名單，而為了提升球員的競爭力，理事長王政松表示，除了按照傳統前往美國、泰國移地訓練外，今年將首度赴日本訓練，希望讓隊員接觸不同場地，增加實戰經驗。

高協國家隊員共6男、 6女12人，男子隊包含謝承洧、郭時祈、許柏丞、施友翔、柯亮宇以及張哲綸；女子隊則有陳宥竹、林品杉、謝秉樺、林潔恩、張婷諭和陳襄。其中僅初次入選的國立台灣體大3年級的柯亮宇年逾20歲，其他11人都是19歲以內，年紀最輕的是14歲、國二的林潔恩。

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王政松在去年10月曾率團親自赴日，與日本高球會長池谷正成舉行史上第一次「台日高球高峰會」，雙方就國家隊員交流、共同訓練取得共識，計劃在今年付諸實行。王政松表示，日本的高爾夫球場多，光是熊本地區就有3、40座，可透過不同的草種與不同場地風格，增加國家隊員的實戰經驗。

國家隊預計2月10日至19日前往泰國，進行年度第一次移地訓練，5、6月再前往日本、美國，分別進行10天及15天的移地訓練。對於移地訓練，柯亮宇相當期待，他表示，最希望到世界高球第一的美國開眼界，也想見識日本高球細膩、紮實的球風。

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