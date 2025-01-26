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凱絲首奪大滿貫 莎后收一只銀盤與爛球拍

2025/01/26 05:30

莎巴蓮卡挑戰澳網3連霸失利。（路透）莎巴蓮卡挑戰澳網3連霸失利。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳洲網球公開賽女單決戰大爆冷門，球后莎巴蓮卡以3：6、6：2、5：7不敵美國19種子凱絲，挑戰三連霸夢碎，也讓29歲黑馬贏得職業生涯首座大滿貫冠軍。

美國19種子凱絲爆冷攔截澳網金盃，也終結球后莎芭蓮卡開季11連勝氣勢。（路透）美國19種子凱絲爆冷攔截澳網金盃，也終結球后莎芭蓮卡開季11連勝氣勢。（路透）

近兩年衛冕澳網的莎巴蓮卡，賽史20連勝、開季11勝全被意外終結，原本國際賭盤一面倒看好的白俄羅斯頭號種子，決賽5度雙發失誤，底線正抽也頻出狀況，歷經3盤苦戰敗給手感發燙的凱絲，無緣成為史上第6位墨爾本公園三連霸女將，氣得她賽後摔爛球拍。

謝淑薇（右）今問鼎澳網女雙冠軍。（取自謝淑薇臉書專頁）謝淑薇（右）今問鼎澳網女雙冠軍。（取自謝淑薇臉書專頁）

29歲黑馬澳網爆冷奪冠

反觀凱絲異軍突起，不但自2017年美國公開賽屈居亞軍後，暌違8年重返大滿貫壓軸，更延續侵略性打法攻頂圓夢，本屆澳網她一路扳倒第6種子蕾巴金娜、第2種子史薇泰克及當今球后等勁敵，冠軍含金量十足，獨享350萬澳幣（約7357萬台幣）獎金。

「這就是我要喜極而泣之處 ，我想要這個很久了。」2月17日將滿30歲的凱絲，已是公開年代第4年長首獲大滿貫冠軍的女將，加上阿德萊德暖身掄元，南半球12連勝氣勢如虹，「我曾打過另場大滿貫決戰，結果不如預期，也不知道能否東山再起，如今終於奪冠，就像美夢成真。」

謝淑薇今午女雙爭冠

今天中午女雙決戰，志在衛冕的謝淑薇迫不及待復仇，她與本季新搭檔奧絲塔朋科（拉脫維亞）過關斬將，第3種子「台拉聯軍」強碰左右開弓的頭號種子湯森（美國）／西妮亞可娃（捷克），由於「台灣一姊」去年兩度惜敗這組老冤家，如今正是雪恥絕佳機會，小薇準備延續「百搭天后」氣勢，攜手第5位不同搭檔，力拚大滿貫女雙第8冠。

至於壓軸男單冠軍戰，則由義大利年輕球王辛納對決德國第2種子茲維列夫，前者鎖定二連霸，後者渴望突破笑捧大滿貫首冠。

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