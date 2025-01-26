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王子維化解7個賽末點 失誤收場

2025/01/26 05:30

王子維（歐新社）王子維（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名26的「羽球王子」王子維昨在印尼羽球大師賽，雖然第二局共化解7個賽末點，無奈最後還是敗在自己的失誤，以18：21、22：24不敵世界排名第3的印尼名將克里斯提，無緣男單決賽，不過至少展現出永不放棄的精神，獲得不少球迷大讚。

王子維上次打進500等級4強已經是2019年南韓公開賽，他表示，「竟然已經相隔這麼久，實在有點慘，我不想去算了！」

近期打台灣選手頗有心得的克里斯提，上次輸台灣選手已經是去年新加坡公開賽直落二不敵周天成，之後交手林俊易、蘇力揚及王子維等，克里斯提都是贏家。

印尼人對羽球的狂熱堪稱是全球數一數二，在吵雜加油聲中，腹背受敵的王子維丟掉首局後，第二局也難以獲得優勢，甚至面臨15：20，原本以為比賽將就此結束，王子維仍奮力把自己的實力展現出來，只是最後還是自己在網前把球打出界，讓地主名將收下勝利。王子維坦言，真的相當可惜，畢竟都追成平手，可惜最後一球處理有點猶豫。

女單方面，宋碩芸以15：21、12：21敗給泰國名將依瑟儂，吞下對戰首敗；許玟琪以11：21、10：21不敵南韓選手沈有振，兩位台灣女將都無緣決賽，本屆女單冠軍賽由依瑟儂、沈有振爭霸。

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