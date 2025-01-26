痛痛人班表輪空 P.喬治拯救七六人

P.喬治（左）率七六人止敗。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕近期陷入連敗泥淖的七六人，昨在P.喬治和馬克西分別進帳30分、29分帶領下，以132：129扳倒聯盟第1的騎士，終止7連敗。

獨攬30分 終止7連敗

七六人這季大動作補強，找來喬治和恩比德聯手，但似乎沒有太好的化學效應，加上兩人又是「痛痛人」體質，輪流進出傷病名單，讓費城大軍戰績非但沒有更出色，甚至已跌到東部10名外。

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即便七六人當家球星恩比德昨因膝傷缺陣，但面對聯盟龍頭騎士，費城軍打出競爭力，團隊命中率達50.6%、命中21顆三分球，喬治貢獻30分、5籃板，其中有21分是在下半場拿下，馬克西攻下29分、7助攻。

喬治說：「感覺很棒，儘管這個賽季並沒有如我們所願，我們運氣也不太好，但這場比賽我們盡最大努力去做正確的事情，得到了回報。」昨攻下22分的烏布瑞稱讚喬治在下半場表現，「他一直是我們良好的催化劑。」騎士方面，米契爾繳出全場最高37分、7助攻，傑洛米33分次之。

最令球迷期待的「勇湖大戰」今天登場，這是兩隊自去年耶誕大戰後再度碰頭。勇、湖在耶誕大戰殺得難分難捨，最後關頭紫金大軍才靠著「鄉村曼巴」里維斯的上籃驚險獲勝，這回再度交手，詹姆斯說：「會針對柯瑞和勇士拿出不同的戰術來，必須打好48分鐘。」

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