17歲跑出名堂 簡子傑選難的那條路走

簡子傑旅日就讀仙台育英高校。 （啟程國際運動行銷提供）

專題報導／記者吳孟儒

簡子傑與父親簡招旺、母親許玉芳。（啟程國際運動行銷提供）

沒有因頂著田徑「最強國中生」的光環而自滿，簡子傑在國中畢業就決定走出舒適圈，踏上旅日征途，17歲的他去年底以13分58秒51再次將自己保持的男子5000公尺U20全國紀錄送入歷史，逼近吳文騫高懸22年的全國紀錄13分54秒42，未來也要逐一打破台灣長跑高牆，拉近與世界的距離。

簡子傑（左一）與仙台育英高校隊友。（啟程國際運動行銷提供）

男子5000公尺

把吳文騫追進5秒射程

簡子傑的父親簡招旺與母親許玉芳過去都是國內頂尖好手，但他在國小時都與球類運動為伍，打過籃球、羽球，最鍾愛的是棒球，直到9歲時跟著媽媽一起參加田徑世錦賽，看到「牙買加閃電」波爾特飆速的威風模樣，讓他萌生成為跑者的念頭。

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無愧名將之後

提前叩關名校仙台育英

簡子傑國中時期接觸中長跑就展露天賦，1500公尺飆出3分58秒05，成為台灣史上跑進4分鐘內的最年輕選手，3000、5000公尺也有所突破，即使已締造國內同齡最速紀錄，但他想站上更高舞台的野心驅動他做出大膽決定，從原本規劃大學才要赴日，提前至名校仙台育英高校就讀，目標進化成更強大的跑者。

只是赴日的開端就碰上難題，簡子傑因確診武漢肺炎無法一起訓練，只能自己練，加上語言隔閡讓他溝通時並不順利，他坦言前4、5個月確實很煎熬，各方面都無法跟上，但想進步的決心沒有動搖過，「或許真的很苦，在看到父母離開時有掉淚，但我沒有過想放棄，因為來都來了，就是要學到東西，我不想要空手而歸。」

鎖定高校驛傳

強大野心搶冠軍

在台灣就先補習的簡子傑，赴日後在語言中心繼續加強日文，下半年的生活和課業逐漸步上軌道，訓練也慢慢跟上團隊，適應有別於台灣的系統性訓練，1天要練2次，在暖身做得更紮實，也更懂得恢復的重要性，他自嘲自己很宅，「休假大多就是在宿舍睡覺，剛好做恢復訓練。」

從原本到日本被震撼教育，高二的簡子傑現在在同齡選手中已能躋身中段班，他希望在3000、5000公尺有所突破，也期盼在高中生涯最後一年能參加「全國高校驛傳」的長距離接力賽，為學校奪下冠軍榮耀，「團隊合作是我在日本學到重要的事，因為過去只需顧好自己，但這是一場團隊比賽，大家都會互相鼓勵，一起成就更好的成績。」

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