17歲跑出名堂／推崇大迫傑 逼出更好的自己

簡子傑去年在東北高校陸上競技大會1500公尺決賽拿下第一名。（啟程國際運動行銷提供）

專題報導／記者吳孟儒

挺住心靈與味覺寂寞

不後悔旅日決定

謹記日本長跑好手大迫傑的話，不要被身體條件限制，簡子傑也向偶像看齊，隻身赴日逼出更好的自己，「如果再重來一次，我還是覺得我的決定是正確的。」

大迫傑曾到美國訓練尋求突破，簡子傑也被他的精神吸引，成為台灣首位到日本進修的高中田徑選手，他也給有意想走向同樣道路的運動員建議，日文要學好，也要夠有決心，畢竟日本的競爭強度高，不可能一開始就跟上，最重要的是金援，他也特別感謝雙親的支持及贊助商幫忙，才能負擔每年8、90萬台幣的花費。

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旅日開銷大

感謝雙親與贊助商支持

但赴日2年來遇過最困難的事，不是訓練也並非語言，簡子傑苦笑表示，「在日本早上要吃白飯還是難以適應，所以每次回台灣最開心的就是能吃到台式早餐。」他一年只能回台2次，今年也在年初提前返台過年，不到兩週的時間又得回日本訓練。

離鄉背井總有感到寂寞的時刻，但簡子傑成熟表示，因為知道想要什麼，就更堅定地走在這條路上，而他也知道，宏遠的目標不該怕被嘲笑或質疑，「我不會去看網路言論，做就對了，好好的跑出成績。」

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