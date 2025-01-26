趕年前除舊佈「薪」 台鋼新人王月領25萬

去年包辦新人王票數前3名的曾子祐（左起）、王博玄和陳柏清，今年調薪幅度都破100%，其中新人王曾子祐調幅最高，加薪達150%。（資料照）

前言：台鋼雄鷹加入中職戰場後，為不少球員提供舞台和工作機會，昨公布團隊薪資後就出現轉隊後的左投江承諺收下3年合約喜訊，但也有球員無法好好過年，像參加2022年季中選秀的球員中就已有15人遭釋出，在金蛇年將到來之際，心情大不同。 （記者倪婉君）

台鋼主力選手調薪一覽表

新人王票數前3小鷹

調薪幅度破100%

〔記者林宥辰／台北報導〕趕在農曆年前，台鋼雄鷹昨宣布全隊薪資全數談定，其中去年包辦新人王票數前3名的曾子祐、陳柏清和王博玄，調薪幅度都破100%，而陳柏清和江承諺兩名左投各獲2年和3年複數年合約。

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台鋼全隊談薪完成

曾子祐加薪150%

台鋼隊史首位狀元郎曾子祐在去年一軍115場出賽都擔任先發游擊手，累計456打數、123安打和打擊率2成70，亮眼表現獲得150%的加薪幅度，從月薪10萬升至25萬。另一野手王博玄去年出賽108場敲出106安，月薪也從9萬大漲至20萬，他和曾子祐都獲經典賽資格賽台灣隊徵召，預計年後2月3日參與在大巨蛋的集訓。

陳柏清2年約

首度當「複」翁

26歲陳柏清去年貢獻102局、防禦率3.53，是去年底世界12強賽的唯一台鋼代表，獲得今年、明年月薪分別為21、25萬的複數年合約，也讓他生涯首度換新約，就和29歲的賢拜江承諺一起當「複翁」。

去年牛棚主力黃群、陳暐皓和伍祐城都獲加薪，其中左投黃群52場登板是聯盟第8多，交出14中繼、3救援和防禦率3.18成績，今年月薪從10萬升到18萬；伍祐城後援登板35場、防禦率2.79，月薪自9萬升到14萬。

旅美好手林昱珉的哥哥陳暐皓，原名林瑞祥，2021年曾和中信兄弟簽下自主培訓合約，隔年成為正式球員，但年底被放在60人名單外，一度考慮改行從軍，服義務役期間收到台鋼邀請，才確定繼續投球，去年首登一軍37場後援出賽、防禦率3.67，月薪從9萬升到13.5萬，寫下又一勵志篇章。

相較年輕鷹群的好薪情，幾位轉隊而來的中生代和資深選手，則因成績不如預期遭小幅扣薪，包括藍寅倫、郭永維、王躍霖、施子謙、郭阜林和許峻暘。

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