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2022梯選秀團 已15人被戰力外

2025/01/26 05:30

2022中職季中選秀遭釋出球員2022中職季中選秀遭釋出球員

最大選秀團

台大左投藍翊誠年後將回味全龍測試。（資料照）台大左投藍翊誠年後將回味全龍測試。（資料照）

多人提前夢碎

遭台鋼釋出的邱邦將接受樂天桃猿測試。（資料照）遭台鋼釋出的邱邦將接受樂天桃猿測試。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕2022年台鋼雄鷹首度參與中職季中選秀，當時出現185人報名的「選秀最大團」，最終74人獲球團指名，72人簽約加盟，3項數據皆創下中職史上新高紀錄，然而已有15人先後遭釋出，其中去年季後的12人就有半數是「一代鷹」成員，在金蛇年面臨人生十字路口。

「一代鷹」有6人遭釋出

台鋼在2022年首次選秀指名的「鷹狀元」曾子祐、陳柏清和王博玄已嶄露頭角，卻有6人還沒上一軍就在去年季後遭釋出，包括陳翊瑄、鄧佳安、蕭柏頤、邱邦、馬許皓和曾宸佐，其中捕手邱邦將接受樂天桃猿測試，內野手馬許皓轉任訓練員，其他4人生涯恐告終。

在這支「選秀最大團」被釋出的球員還有味全龍林子宸、許元泰、藍翊誠，富邦悍將賴柏均、樂天邱緯綸和中信兄弟阮裕智，僅右投阮裕智赴統一獅測試可望獲錄取，26歲台大左投藍翊誠年後將回龍隊測試，能否續戰仍是未知數。

另外，2023年季後兄弟釋出潘泓凱和李承恩，去年5月獅隊第一指名好手黃勇傳因債務和紀律問題遭讓渡，3人職業生涯不到2年就畫下句點，2022年選秀梯次締造史上最多人報名和加盟紀錄，光速離開職棒圈至今已超過10人，平均年齡不到23歲，顯見職棒路難行。

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