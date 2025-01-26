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台鋼超前部署 3年約綁江承諺

2025/01/26 05:30

江承諺獲台鋼3年複數年約，月薪分為40萬、45萬、50萬。（資料照）江承諺獲台鋼3年複數年約，月薪分為40萬、45萬、50萬。（資料照）

月薪40、45、50萬

複數年約

〔記者林宥辰／台北報導〕前年在統一獅只投17.1局，29歲左投江承諺「飛」到台鋼雄鷹後，去年繳出全隊最多的115.1局，昨確定收下月薪分為40萬、45萬、50萬的3年複數年合約。

江承諺在2013年首屆高中生選秀獲統一獅首輪指名，一度是本土先發主力，2019和2022年開季前也都分別簽下2年複數年約，但前年出賽機會銳減，在前年底透過交易加入台鋼，也成為先發主力，不僅投球局數締生涯新高，防禦率3.43也夠水準。

最快今年季後獲FA資格

若保持穩定出賽，江承諺有望在今年球季結束後首度取得FA自由球員資格，台鋼則「超前部署」，領隊劉東洋表示：「主要是肯定江承諺去年貢獻，他去年投球局數最多，表現也穩定。對新球隊來說，投手戰力是最重要，他給了我們很大安定感。」

劉東洋坦言，對於自由市場的評估，也是綜合考量之一，「當然都會納入評估，但重點還是要和選手取得共識。」

中職前年出現陳俊秀自樂天桃猿轉戰中信兄弟，去年底則有味全龍網羅兩位FA大咖朱育賢和陳子豪。陳子豪甚至簽下10年最高總值逾1.3億的合約，只是史上最大合約紀錄已在前天被改寫，由中信兄弟和江坤宇簽下10年最高總值逾1.4億合約新猷。

在近年中職自由市場漸趨熱絡之際，像江坤宇和江承諺這類在行使FA之前簽下複數年合約的案例，有機會成為「薪」趨勢。

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