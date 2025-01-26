擴編選秀3鷹 新舞台寫「薪」高

杜家明去年出賽101場，敲出77支安打，月薪也調至17萬。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹昨公布18名主力選手薪情，其中張肇元、杜家明和陳文杰3人皆透過擴編選秀入隊，不但去年都出賽破百場，也都獲得加薪，成為球員在新舞台打出好薪情的最佳範例。

張肇元在台鋼找到舞台，今年加薪8萬至月薪17萬。 （資料照）

張肇元和杜家明都在2022年底台鋼首次擴編選秀時，分別從統一獅和中信兄弟被選中。兩人在母隊都苦無機會，像張肇元在獅隊3季累計僅3場一軍出賽，杜家明在兄弟歷經棄投從打後的3季加起來44場一軍出賽，但在去年台鋼首個一軍球季，張肇元出賽103場敲出76支安打，杜家明則出賽101場敲出77支安打。

請繼續往下閱讀...

改披鷹袍的陳文杰，今年獲加薪10.5萬至35萬，創下個人「薪」高。（資料照）

張肇元、杜家明

月薪調至17萬

兩人在台鋼都找到舞台，27歲捕手張肇元今年加薪8萬至17萬，28歲內野手杜家明則加薪6.7萬至17萬，調幅分為89%和65%。

陳文杰加10.5萬

月薪35萬

27歲的外野手陳文杰在前年底台鋼二次擴編選秀時入隊，他在該年球季於中信兄弟雖仍有99場出賽，但打擊率僅1成91。到台鋼後，陳文杰開季時陷入空前低潮，但教練團持續給機會，最終累計出賽107場生涯最多，還拿下第2座外野手金手套，他今年獲加薪10.5萬至35萬，創下個人「薪」高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法