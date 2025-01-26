晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

擴編選秀3鷹 新舞台寫「薪」高

2025/01/26 05:30

杜家明去年出賽101場，敲出77支安打，月薪也調至17萬。（資料照）杜家明去年出賽101場，敲出77支安打，月薪也調至17萬。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹昨公布18名主力選手薪情，其中張肇元、杜家明和陳文杰3人皆透過擴編選秀入隊，不但去年都出賽破百場，也都獲得加薪，成為球員在新舞台打出好薪情的最佳範例。

張肇元在台鋼找到舞台，今年加薪8萬至月薪17萬。 （資料照）張肇元在台鋼找到舞台，今年加薪8萬至月薪17萬。 （資料照）

張肇元和杜家明都在2022年底台鋼首次擴編選秀時，分別從統一獅和中信兄弟被選中。兩人在母隊都苦無機會，像張肇元在獅隊3季累計僅3場一軍出賽，杜家明在兄弟歷經棄投從打後的3季加起來44場一軍出賽，但在去年台鋼首個一軍球季，張肇元出賽103場敲出76支安打，杜家明則出賽101場敲出77支安打。

改披鷹袍的陳文杰，今年獲加薪10.5萬至35萬，創下個人「薪」高。（資料照）改披鷹袍的陳文杰，今年獲加薪10.5萬至35萬，創下個人「薪」高。（資料照）

張肇元、杜家明

月薪調至17萬

兩人在台鋼都找到舞台，27歲捕手張肇元今年加薪8萬至17萬，28歲內野手杜家明則加薪6.7萬至17萬，調幅分為89%和65%。

陳文杰加10.5萬

月薪35萬

27歲的外野手陳文杰在前年底台鋼二次擴編選秀時入隊，他在該年球季於中信兄弟雖仍有99場出賽，但打擊率僅1成91。到台鋼後，陳文杰開季時陷入空前低潮，但教練團持續給機會，最終累計出賽107場生涯最多，還拿下第2座外野手金手套，他今年獲加薪10.5萬至35萬，創下個人「薪」高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中