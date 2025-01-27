蒐集公仔入坑 王齊麟拚獎金買大厝

王齊麟蒐集的公仔。（王齊麟提供）

記者林岳甫專訪

長年在球場上征戰的王齊麟，今年終於能在家好好陪父母過年，他表示很喜歡除夕圍爐的溫暖感覺。（王齊麟提供）

自從學長送了一隻公仔後，勇奪東京、巴黎奧運羽球男子雙打金牌的王齊麟，意外開啟蒐集公仔的興趣，成了他比賽、練球之外的最大樂趣，透過蒐集動作喚起兒時回憶，至今花了不少錢將各式公仔擺滿在家中的櫃子。

從海賊王白鬍子 展開蒐集不歸路

王齊麟出國比賽總背負著爭取成績的壓力，看電影、聽音樂及唱歌可以讓他放鬆。其中，奧運風光奪金後，就用好歌喉讓外界看到不一樣的他。王齊麟另一不為人知的愛好就是蒐集公仔。人高馬大的王齊麟從小對七龍珠、海賊王和數碼寶貝等卡通都有所涉獵，其中他最愛七龍珠。他透露，有次生日收到學長送的海賊王白鬍子公仔，讓他愛不釋手，也下定決心展開蒐集。

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蒐藏數量逾百隻 家裡櫃子擺不下

為了蒐集到更多珍貴的公仔，王齊麟會定期在臉書社團找相關資訊，只要看到喜愛的人物，就會隨即下訂，期間也找到不少特製款，目前蒐藏的公仔超過百隻，從幾百元到一、兩萬都有，即使為了這項嗜好花了不少錢，他依然甘之如飴。

王齊麟現在的公仔數已擺滿許多櫃子，甚至還有不少尚未開箱，因為已經擺不太下去。他打趣表示，「激勵我把比賽打好，賺更到更多獎金，就是希望可以幫公仔買一個家。」

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