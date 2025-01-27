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澳網女雙亞軍不滿意 謝淑薇：下次拿大獎盃

2025/01/27 05:30

謝淑薇（左）澳網女雙衛冕失利，拿下亞軍的她笑稱：「不太滿意，希望下次能拿到更大的獎盃。」（美聯社）謝淑薇（左）澳網女雙衛冕失利，拿下亞軍的她笑稱：「不太滿意，希望下次能拿到更大的獎盃。」（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇／奧絲塔朋科（拉脫維亞）歷經3盤激戰，2：6、7：6（7：4）、3：6惜敗給左右開弓的頭號種子湯森（美國）／西妮亞可娃（捷克），第3種子「台拉聯軍」屈居澳洲網球公開賽女雙亞軍，復仇衛冕失利的小薇笑說：「不太滿意，希望下次能拿到更大的獎盃。」

和搭檔奧絲塔朋科

共享約925萬獎金

謝淑薇去年與梅騰絲（比利時）首捧澳網女雙冠軍，之後溫布頓錦標賽4強、利雅德WTA年終賽兩度遭到湯森／西妮亞可娃逆轉。如今小薇戰友換成奧絲塔朋科，陰柔結合陽剛的高反差打法，再度殺進墨爾本公園壓軸，雖然未能扳倒「美捷強敵」，「台灣一姊」職業生涯攜手第5位不同搭檔，9度勇闖大滿貫女雙決戰，仍再度擦亮「百搭天后」招牌。

頒獎出槌 笑稱想拿冠軍盃

「台拉聯軍」共享44萬澳幣（約925萬台幣）亞軍獎金，賽後還出現頒錯獎盤的意外插曲，致詞時謝淑薇不改幽默性格，恭喜對手拚出精彩決賽奪冠，還開玩笑說：「其實我不是很滿意這個小銀盤，希望可以拿到大的。有點可惜，就讓我們期待下次吧。」妙言妙語逗樂現場觀眾，小薇也在臉書發文向球迷謝：「剛好跟家裡前幾年的盤子湊一對，以後跟伴侶吃燭光晚餐時，可以拿出來用。」她已拿下7座大滿貫女雙冠軍、2座女雙亞軍。

集滿大滿貫女雙7冠2亞

奧斯塔朋科正是謝淑薇去年澳網女雙決賽手下敗將，今年兩人化敵為友，歷經阿德雷德暖身首敗磨合，轉戰墨爾本連闖5關，臨場默契漸入佳境，儘管未能奪冠，兩人可望持續合拍爭取佳績，「謝謝淑薇和我搭檔，這只是我們參與的第2項比賽，希望之後會打更好。」

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