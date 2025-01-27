直落三橫掃第2種子 辛納澳網2連霸

球王辛納（右）直落三擊敗第2種子茲維列夫（左），完成澳網2連霸，生涯第3座大滿貫單打冠軍到手。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今球王辛納穩紮穩打，6：3、7：6（7：4）、6：3擊敗德國第2種子茲維列夫，頭號種子衛冕者完成澳洲網球公開賽二連霸，也是第一位舉起三座大滿貫單打冠軍的義大利人。

未出現破發點

2小時42分完勝

「這是種奇妙的感覺，我們付出許多努力才來到這個位置，我非常高興與團隊分享這座獎盃，也感受到觀眾們所有的愛。」後「三巨頭」時代兩大種子會師爭冠，23歲的辛納技高一籌，從頭到尾冷靜掌控戰局，沒出現任何被破發點，耗費2小時42分鐘直落三鎖定勝利，賽後還暖心擁抱安慰淚流滿面的茲維列夫，「要繼續相信自己，因為所有球員和教練都知道，你作為一名球員有多麼強大。」

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獨享約7357萬冠軍獎金

辛納去年澳網首度奪冠，美國公開賽也掄元，如今墨爾本公園連莊，職業生涯大滿貫第3冠到手，獨享350萬澳幣（約7357萬台幣）冠軍獎金，自去年上海大師賽迄今跨季21連勝，硬地大滿貫同樣21連勝，足讓頂住禁藥風波壓力的年輕球王，對於未來更有信心。

至於27歲的茲維列夫功虧一簣，雖拿過兩座ATP年終賽冠軍、東京奧運金牌，第3回大滿貫爭霸仍未開胡，也無緣成為自1996年貝克後，近30年來首位贏得澳網男單金盃的德國人，3度屈居大滿貫亞軍的他嘆說：「恭喜辛納，你是目前全世界最好的球員。站在這座獎盃旁邊卻無法碰它，真是太糟了。」

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