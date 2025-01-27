湖人2虐勇士 詹皇+AD拿61分

詹姆斯（上）寶刀未老，飆25分、12助攻，率湖人拿下本季對戰勇士2連勝。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕眾所矚目的「湖勇大戰」，詹姆斯技高一籌，攜手A.戴維斯海灌61分，反觀勇士射手柯瑞下半場手感結凍一分未得，湖人終以118：108踢館，笑納3連勝 。

40歲的詹姆斯寶刀未老，全場25投12中，拿下25分、12助攻，長人AD包辦36 分、13籃板，內外強攻帶給地主極大壓力，更重要是易籃過後，湖人還封鎖住勇士一哥火力，「這可是柯瑞，只能希望他失手。」經驗豐富的詹皇賽後笑說，球員臨場手感總有起伏，防守者得想辦法跟上並用身體阻擋，然後祈求這位傳奇射手別投進。

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得分爆發力十足的柯瑞，此役17投4中僅得13分，而且下半場8投盡墨，已是職業生涯罕見失常演出，對此湖人總教練瑞迪克認為，團隊成功執行戰術，尤其後衛群干擾柯瑞節奏，不給對方太多出手空檔， 才能完成本季對戰2連勝，戰績25勝18負也來到西部第5。至於勇士22勝23負不但跌破5成勝率，更淪落至西部第11。

柯瑞下半場一分未得

36歲的柯瑞坦承，除了膝蓋疼痛，也飽受右手拇指舊傷所苦，尤其經常在場上被不斷碰撞，「這很糟糕，但不能當成藉口。我盡量不去擔心，希望情況早日好轉。」湖人運用體型優勢設下防守陷阱，確實也影響其出手，「我必須適時調整，找出空間並完成投籃，但我卻沒有辦到。」

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