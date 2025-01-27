旅日11台將春訓啟動 古林、王彥程一軍出發

古林睿煬昨首度前往火腿二軍基地報到，並在二軍監督稻葉篤紀的面前傳接球。（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日職春訓將在2月1日登場，今年共11名旅日台將參與，日本火腿古林睿煬跟樂天金鷲王彥程都從一軍出發，古林昨天首度前往二軍基地報到，並在二軍監督稻葉篤紀的面前傳接球，為即將到來的開訓做準備。

2025年旅日台將春訓公布

古林在稻葉面前傳接球

軟銀昨天宣布春訓分組，張峻瑋從二軍出發，其他旅日台將的組別也都出爐，最資深的樂天宋家豪和隊友陽柏翔、蕭齊都從二軍出發，日本火腿孫易磊、養樂多徐翔聖、歐力士陳睦衡、西武林冠臣都是二軍出發，至於去年7月加盟巨人的19歲左投黃錦豪被分配至三軍。

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一軍投教感受金孫認真性格

古林睿煬昨早8點半首度拜訪火腿隊位在鐮谷市的二軍基地，完成40公尺距離的傳接球，球團人士評價投球動作「柔中帶勁」，一軍投手教練加藤武治也在早上9點到場觀察，直言原本是聽說他要從早上9點開始練習，結果發現他已經在傳接球，日媒形容加藤感受到古林認真的性格。

今年雖然是日職第一年，日本火腿安排他在3月1日隊史首場海外戰擔綱先發投手，在台北大巨蛋對上老東家統一獅隊，春訓組別又安排在一軍，早早窺見球團對即戰力身手的期待。火腿隊監督新庄剛志曾說，對統一、中信兄弟的交流賽，預定讓古林和孫易磊投3局左右。

前火腿隊王牌上澤直之返國選擇加盟軟銀，沒有回到老東家，不影響今年火腿隊今年輪值的競爭強度，扣除三本柱伊藤大海、加藤貴之和山﨑福也，還有開幕戰先發金村尚真、透過FA新加入的福谷浩司等人，古林的輪值競爭者不少。

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