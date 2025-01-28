中職、美職2025關鍵字→4000萬 頂薪10焦點星

江坤宇和兄弟達成10年最高總值1億4788萬元的合約，超越29歲的陳子豪改寫中職球員兩項最年輕紀錄。（資料照）

記者徐正揚專題報導

陳韻文以5年約、合約總值估4500萬元續留統一獅。（資料照）

美職5球員

大谷7億美元的合約總值紀錄雖被索托打破，但平均年薪7000萬美元仍是史上最高。（資料照）

年薪4千萬美元

索托以15年7.65億美元，寫下美職史上最大合約，平均年薪為5100萬美元。（資料照）

美職、中職的球員薪資雖各以美元、新台幣為計價單位，進入2025年最重要的數字都是4000萬，美職有5位球員平均年薪達到4000萬美元，中職增加5張總值4000萬元台幣以上的合約，分別追平、改寫歷史新高，這10位頂薪球員能否交出符合爆表身價的表現，將是今年讓球迷熱議的焦點話題。

陳子豪附帶選擇權與逃脫條款的10年總值1.3億元合約，被視為中職邁入「大頂薪時代」的序曲。（資料照）

美職去年在大谷翔平以10年7億美元合約轉戰道奇後，連同薛哲、韋蘭德、德葛隆、賈吉共有5人年薪站上4000萬美元，季後雖因薛哲、韋蘭德或合約到期或轉戰別隊降至3人，隨著索托、惠勒相繼拿到大約，單季年薪4000萬美元起跳的球員維持去年的5人，也讓4000萬這個價碼連續2年成為美職頂級年薪的指標。

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索托7.65億美元

史上最大約

索托是去年季後自由球員市場的最大亮點，即使WAR（勝場貢獻值）7.9沒擠進上季前5名仍是生涯單季新高，但選球眼、長打能力都屬頂級，又有生涯只進過10天傷病名單2次、才26歲還有7至8年巔峰等優勢，讓他拿到15年7.65億美元的美職史上最大合約，平均年薪為5100萬美元，今年是他轉戰大都會的第1個球季，一舉一動勢必受到關注。

大谷道奇第1年

幫賺7千萬美元

大谷7億美元的合約總值紀錄雖被索托打破，其中6.8億美元還自2034年起分10年延遲支付，平均年薪7000萬美元仍是史上最高，上季WAR 9.2是國聯球員最高，不僅成為史上「50轟、50盜」第1人，還拿下生涯第3座年度MVP，今年是否重拾「投打二刀流」更是未演先轟動。

大谷去年不但幫助道奇拿到第8座世界大賽冠軍，場外的附加價值在現今美職更是無人能及，加盟道奇第1年就讓球隊收入增加7000萬美元，日本學者估算他去年為道奇帶來超過1168億日圓的經濟效益，美媒預估他在合約期間能為道奇創造10億美元收益，遠超過球隊支付他的薪資。

賈吉2022年季後以9年3.6億美元續留洋基，成為史上第1位平均年薪4000萬美元的野手，這紙合約也是大谷、索托的參考指標，合約第1年受傷勢影響缺席56場，上季恢復身手二度包辦美聯全壘打、打點雙冠王與年度MVP，WAR 10.8高居美職球員第1也是生涯單季新高，今年肩負連續2年率隊打進世界大賽進而奪冠的重任。

德葛隆在2023年開季才1個月就因為手臂不適進入傷病名單，6月只參加訓練1天就決定接受生涯第2次韌帶重建手術致使球季提前報銷，去年年薪站上4000萬美元卻都在復健，直到9月下旬才重回投手丘，他於2022年以5年1.85億美元轉戰遊騎兵，前2年薪資合計7000萬美元，比運動家去年開季團隊薪資6050萬美元還多，轉隊後共只出賽9場、投41局，在遊騎兵贏得隊史首座世界大賽冠軍的2023年卻宛如路人甲，今年邁入37歲的他能否在轉隊後首次打滿1個球季，進而恢復2018-19年連莊國聯塞揚獎的身手，將是牽動美聯西區戰局的Ｘ因子。

中職新增5紙 逾4千萬合約

中職的市場規模遠不及美職，直到2006年才出現第1位年薪1000萬元球員陳金鋒，他與La new熊簽下「3+3」年總值6003萬元合約也是史上第1紙總值站上4000萬元的合約，截至2021年只再增加郭泓志、林智勝、王維中、江少慶4人，去年單季出現5張總值超過4000萬元的合約，一舉追平過去17年的總和，4000萬元也有成為頂級合約基本總值的趨勢。

陳子豪億級鉅約

中職里程碑

中職去年季後有4人行使自由球員權利，由於陳子豪、陳韻文都不滿30歲，年紀最大的朱育賢也才33歲，吸引各隊出手爭取，4人身價也不斷堆高，都拿到至少4年、總值至少4500萬元的大約，最受矚目的是味全龍一舉網羅生涯合計擊出300轟的朱育賢、陳子豪，可望填補打線長期缺乏左打重砲的最大缺口，並與兩屆全壘打王吉力吉撈．鞏冠、「龍狀元」劉基鴻組成兩左打、兩右打的「狂龍四連星」，陳子豪的10年總值1.3億元合約不僅年限、總值都打破中職紀錄，首次附帶選擇權與逃脫條款更樹立新的里程碑。

24歲江坤宇 改寫2紀錄

中信兄弟在農曆年前最後1個上班日壓線宣布，與江坤宇達成10年最高總值1億4788萬元的合約協議，連同前述4位自由球員，中職去年季後一口氣出現5張總值4000萬元起跳的合約，不僅是休賽季的空前紀錄，也宣告中職進入「大頂薪時代」，而江坤宇才24歲就拿到總值破億合約、平均月薪超過百萬，超越29歲的陳子豪改寫中職球員兩項最年輕紀錄，也是史上唯一拿到超大合約的非重砲球員，而他與陳子豪相繼拿到10年破億合約，不僅會對高中應屆畢業球員投入中職產生正面效應，也將成為中職Ａ級球員爭取複數年合約的新指標。

中職進入大頂薪時代

值得注意的是詹子賢，近3年有2季先發出賽不超過60場，上季全壘打1發、長打率0.331、OPS 0.669都是生涯單季新低，因為趕上這場搶人大戰不但沒被大幅減薪，還有餘力婉拒台鋼條件更好的7年合約，選擇接受總值上看4800萬元的5年合約續留中信兄弟，但他能否拿回主戰外野手仍是未知數，今年的表現動見觀瞻。

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