高建三專訪》礫石中找珍珠 開心挑到鍾允華

高建三認為選手需要長期觀察，他認為在高中時期有起伏的選手才正常，有起伏才能再成長。（記者陳志曲攝）

記者倪婉君專訪

當球探三年，阿三哥最開心獅隊選到鍾允華。

一個球探有沒有料，高建三認為不在於找出首輪好手，而是要能在後面輪次挖出珍珠，在他至今3年球探生涯中，自評選到最想選的就是去年統一獅第3輪指名投手鍾允華，「我覺得他絕對有能力在前兩輪就被選走，當時一選到他，我就跟領隊說，我們選得好！」

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高中選手有起伏才正常

有些人認為球探很好當，只要常去球場走跳，很容易就知道哪些選手討論度高，或是前兩輪就會被選走。但對高建三來說，選手是需要長期觀察，「我反而認為在高中有起伏的選手才正常，因為就是要有起伏才能再成長。」

來自台東大學棒球隊的鍾允華，一開始就是東大教練王信民向高建三引薦，「王信民是我在中信鯨的隊友，或許以年紀上來說我是前輩，但現在我是以球探的身分向他請教，他也就敞開心胸我說了很多，推薦這個選手真的不錯。」後來高建三就持續觀察，認為他在場上會使用的卡特球和滑球確實不錯，「但變化球種少了一點，變速球和指叉球還不夠成熟。」

壞球投得準 才算控球好

因為是投手出身，高建三對於觀察投手人才的眼光自有見解，「我認為投手會投好球是基本技能，要能把壞球都投得準的投手，才是真的控球好。」因為一個投手若不懂得「投壞球」，就無法達到引誘打者的效果。

讓高建三很欣慰的是，鍾允華去年在二軍雖只投1局無失分，但到了冬季聯盟出賽8場投8局都無責失分，還收穫2勝和4次中繼成功，有機會成為今年牛棚可用之兵。

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