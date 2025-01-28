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台大打職棒第一人 藍翊誠引退 遺憾沒解鎖一軍

2025/01/28 05:30

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〔記者龔乃玠／台北報導〕 中職首位畢業自建國中學、台灣大學的左投手藍翊誠在社群網站宣布，不會繼續往職業球員這一條道路前進，宣告引退。即便沒實現一軍初登板，以素人身份成為職棒球員的旅程，鼓舞不少正在追夢的非科班球員。

藍翊誠在IG宣布引退，他表示，考慮時間、年齡和機會成本，已經前往下個他感到有興趣的職涯發展。（資料照）藍翊誠在IG宣布引退，他表示，考慮時間、年齡和機會成本，已經前往下個他感到有興趣的職涯發展。（資料照）

看見自己的極限

藍翊誠不幸遇到大傷攪局，提前半年宣告引退。 （資料照）藍翊誠不幸遇到大傷攪局，提前半年宣告引退。 （資料照）

放棄龍隊邀測試

藍翊誠進職棒後，2023年在二軍出賽3場，留下2局、防禦率36的成績，該年9月練球不慎扭傷右膝，導致右膝蓋前十字韌帶斷裂，去年以復健為主，在一二軍都沒出賽紀錄，季後被戰力外，雖然龍隊邀請春訓測試，但他在2月4日開訓前宣布引退，原因在看見自己的極限。

藍翊誠解釋，去年底去美國Driveline學到很多知識，了解目前的投球機制和體測沒有重大瑕疵，令他意識到很難再有突破性成長，並分享跟教練羅嘉仁說的話，「依我在秋訓的狀況，也許有機會被拉上一軍，但現實層面，我仍然很難能長期待在一軍。」

現年26歲的藍翊誠，未能解鎖一軍初登板，雖然覺得沒繼續打下去很可惜，但他認為，若有類似道路的球員們，將擁有更遼闊的視野來前進，「考慮到時間、年齡與機會成本，我已經開始往下個我同樣感興趣的職涯發展。」

棒球素人出身的藍翊誠從台大畢業後，加入業餘球隊安永鮮物開始接受正規訓練，原本給自己2年的時間，卻在首度投入選秀就獲青睞。而早在當初設定的目標，他就說給自己3年期限向中職挑戰，未料不幸遇到大傷攪局，提前半年宣告引退。

東大左投宮台康平 3年前也退役了

在日本職棒，日本第一學府東京大學出身選手只有6人，最近1人是曾跟王柏融在火腿當隊友的左投宮台康平，生涯在一軍出賽3場，2022年季後有望獲得續約之際主動提出引退，以取得律師資格為目標，在2024年考取東大法科大學院。

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