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NBA》SGA預約年度MVP 雷霆對戰拓荒者15連勝

2025/01/28 05:30

雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大客場狂轟35分，終結拓荒者4連勝。（法新社）雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大客場狂轟35分，終結拓荒者4連勝。（法新社）

狂轟兩隊最高35分

〔記者梁偉銘／綜合報導〕雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大客場狂轟兩隊最高35分，外加5籃板、3抄截，率領西霸天118：108踢館拓荒者，不但締造對戰15連勝，這位鋒芒畢露的明星後衛，也展現預約年度MVP的攻守實力。

「我們擁有一位 MVP ，每晚都有出色防守。他的阻攻數領先所有後衛，讓比賽變得更緊湊，更是具有團隊精神的人。」繳出14分、12籃板和6助攻的中鋒哈爾特斯坦，最後1分49秒在吉爾吉斯亞歷山大助攻下扣籃，雷霆取得112：106 ，之後SGA突破上籃，重新把優勢擴大至雙位數，這是他第27場至少30分的比賽，本季領先群雄。

第27場拿下至少30分

雷霆終結拓荒者4連勝，近9戰拿7勝，戰績37勝8負已在全聯盟獨走，尤其團隊抄截數場均11.4次，更連續2季傲視東西部群雄，對此雷霆總教練達格諾表示，這得歸功臨場防守能力，而非他的執教，「就我們的水準，重要的是防守球員素質。」

26歲的吉爾吉斯亞歷山大，本賽季場均32.1分、投籃命中率52.8%，另有6.0助攻、5.3籃板、2.1抄截和1.1火鍋，攻守兩端同樣表現出色，成為力助雷霆重新蛻變為頂級勁旅的關鍵。NBA先前6屆年度最有價值球員獎項，全被「字母哥」亞德托昆波、約基奇、恩比德等鋒線長人包辦，如今排行榜領先的SGA，將有機會以後衛之姿顛覆局勢。

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