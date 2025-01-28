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謝淑薇澳網衛冕失利 女雙排名小跌

2025/01/28 05:30

WTA最新世界職業排名出爐，「台灣一姊」謝淑薇澳網女雙衛冕失利，從第6小跌至第8。（美聯社檔案照）WTA最新世界職業排名出爐，「台灣一姊」謝淑薇澳網女雙衛冕失利，從第6小跌至第8。（美聯社檔案照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳洲網球公開賽落幕，WTA最新世界職業排名出爐，「台灣一姊」謝淑薇女雙衛冕失利，從第6小跌至第8；至於她的拉脫維亞搭檔奧絲塔朋科連兩年挺進決賽，由第8上升至第5，「台拉聯軍」合拍漸入佳境，接下來有望再創佳績。

謝淑薇去年與比利時好友梅騰絲首度打下澳網女雙冠軍，奧絲塔朋科正是決賽手下敗將，今年兩人化敵為友首度組軍，歷經阿德萊德暖身磨合，第3種子「台拉聯軍」展現陰柔結合陽剛的高反差打法，墨爾本公園連闖5關，直到決賽激戰3盤，才惜敗給左右開弓的頭號種子湯森（美國）／西妮亞可娃（捷克），小薇屈居亞軍，排行稍微滑落2名。

至於2017年法網女單冠軍、2024年美網女雙掄元的奧絲塔朋科，本週重返女雙前5，離去年10月生涯最佳第4只差1席，她與「百搭天后」小薇合拍兩站，已經展現強大競爭力，「台拉聯軍」有了好的開始，本賽季表現頗受球迷期待。

曹家宜新加坡女雙

差點扳倒中國種子

此外，年僅21歲的曹家宜結束澳網大滿貫初體驗，過年前夕轉戰新加坡，攜手二宮真琴於WTA250等級賽事女雙出擊，「台日聯軍」歷經搶十拉鋸先盛後衰，終以6：2、2：6、4：10遭到第3種子中國王欣瑜／鄭賽賽大逆轉，未能扳倒強敵爆冷開胡。

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