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中信兄弟春訓 名師根鈴雄次助陣

2025/01/28 05:30

台鋼雄鷹鐵捕張肇元（右）在休季曾赴日找根鈴雄次（左）取經。（取自根鈴雄次IG）台鋼雄鷹鐵捕張肇元（右）在休季曾赴日找根鈴雄次（左）取經。（取自根鈴雄次IG）

〔記者龔乃玠／台北報導〕 中信兄弟將在2月3日開訓，春訓期間將找來日本打擊名師根鈴雄次，他昨天在個人IG宣布跟中信很有緣，預告2月將到台灣指導，協助去年就是全聯盟砲火最兇猛的「猛象打線」更上層樓。

根鈴雄次是前職棒選手，在日本法政大學畢業後赴美跟國民隊前身蒙特婁博覽會隊簽約，成為日本球界第1位打到3A層級的打者。2012年引退後，先在獨盟擔任教練，再到前兄弟傳奇養父鐵經營的棒球學院指導打擊，後來創立自己的學院，傳授獨特打擊的理論以及訓練方式。

歐力士重砲手杉本裕太郎在2018年季後找上根鈴雄次，持續跟著他訓練後，在2021年猛敲32轟奪下全壘打王，讓根鈴雄次的棒球教室獲得關注。去年季後，台鋼雄鷹鐵捕張肇元也特別赴日找他取經，加強長打能力。

盼刺激猛象打線更威

根鈴雄次昨宣布，2月預定將到中信指導，另外也有其他歐洲國家隊接觸他，「自己從以前累積到現在的打擊方法，有越來越多教練有興趣，我感到很開心。」

中信去年整季擊出78轟、長打率0.377都是全聯盟第一，季後雖然未能留下重砲陳子豪，試圖找來外籍名師刺激年輕好手，盼能維持去年的長打火力。

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