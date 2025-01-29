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盧彥勳再掌帥印 最強網軍春節不休兵

2025/01/29 05:30

經驗豐富的盧彥勳（左起）和吳東霖、許育修討論不同打法。（台維斯盃運動治療師魏暐紘提供）經驗豐富的盧彥勳（左起）和吳東霖、許育修討論不同打法。（台維斯盃運動治療師魏暐紘提供）

吳東霖（右）練球後與盧彥勳（右二）等教練團隊溝通戰術調整。（台維斯盃運動治療師魏暐紘提供）吳東霖（右）練球後與盧彥勳（右二）等教練團隊溝通戰術調整。（台維斯盃運動治療師魏暐紘提供）

台維斯盃總決賽資格賽  台美過招搶進次輪

〔記者梁偉銘／台北報導〕台維斯盃世界組總決賽資格戰「台美對決」，大年初三在台北市網球中心登場，地主Team Taiwan守土有責，過年期間不休息持續熱血備戰，再次擔任總教練重任的「台灣隊長」盧彥勳，有信心率領新世代力抗擁有32座冠軍的美國勁旅，在國人面前爭取佳績。

「要感謝大家配合，犧牲難得與家人團聚的寶貴時間。希望我們的努力付出，能在場上獲得回報。」退役名將盧彥勳第2度執教台灣隊，以豐富過來人經驗協助年輕球員訓練，職業球員時代高度自律的「台灣一哥」，改當教頭後專注投入的仔細程度，足令吳東霖等後輩們相當佩服，趁著國際賽事空檔趕回國內的眾人，認為集訓效果相當理想，尤其這幾天老大哥親自坐鎮指揮，大家都展現強烈企圖心，良性競爭下可望提升臨場狀態。

盧彥勳（左）再次扛起台維斯盃台灣隊總教練重任。（資料照）盧彥勳（左）再次扛起台維斯盃台灣隊總教練重任。（資料照）

何承叡（左）等台將把握練球空檔，積極投入體能訓練。（台維斯盃運動治療師魏暐紘提供）何承叡（左）等台將把握練球空檔，積極投入體能訓練。（台維斯盃運動治療師魏暐紘提供）

盧彥勳認為，上回全隊能捍衛主場，最大關鍵就在「團結一致」，如今對手美國隊實力更加堅強，他提醒大家保持平常心，「其實壓力是在對方，屆時不論是誰上場，只要把最好一面展現出來，就有機會拿下比賽。」

6大金剛 年初三捍衛主場

網協秘書長王凌華表示，昨適逢除夕，全隊早點收工，大年初一不會放假，同樣按表操課，「美國隊都到了，輸人不輸陣，我們當然得更努力做好準備。」明天初二抽籤後，領隊龔元高將發紅包激勵士氣，祝福全隊元月31日贏得好彩頭。

被譽為「網球世界盃」的台維斯盃，台灣隊去年2月資格賽敗給強敵法國，但9月世界一級賽事3：2扳倒波士尼亞與赫塞哥維納，重返資格賽。如今我國維持原班人馬，仍由盧彥勳扛起隊長，集結曾俊欣、許育修、吳東霖、何承叡、黃琮豪等單、雙打最強戰力，迎戰巴黎奧運男雙銀牌拉姆／克拉吉塞克，以及澳網男單16強新星米切爾森等好手組軍的美國客隊。

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