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A湯拯救火箭 最接近Kobe的一夜

2025/01/29 05:30

火箭A.湯普森（左）決勝時刻投進致勝2分球，率隊擊敗塞爾提克。（法新社）火箭A.湯普森（左）決勝時刻投進致勝2分球，率隊擊敗塞爾提克。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕老少射手湯普森昨各自發威，見慣風浪的K.湯普森狂轟三分彈，助獨行俠強勢捍衛主場；至於年輕的A.湯普森中距離準絕殺，也讓火箭驚險踢館3連勝。

K.湯普森第一節飆進7個三分球，追平獨行俠隊史紀錄。（美聯社）K.湯普森第一節飆進7個三分球，追平獨行俠隊史紀錄。（美聯社）

二年級生 準絕殺綠衫軍

作客波士頓，A.湯普森豪取職業生涯新高33分，外加9籃板、4助攻，兩隊纏鬥至終場前5.3秒，仍以112僵持不下，關鍵一擊A湯挺身而出，接球後大膽切入禁區單打，先假動作晃開盯防的J.布朗，再起身投進致勝兩分球，時間只剩0.7秒，塞爾提克倉促反撲失手，火箭終以114：112扳倒東岸強敵，戰績31勝14敗在西部坐二望一。

「這是我第一個致勝球，感覺就像是Kobe。」入行僅2年的A湯拚出代表作，全場19投13中，三分2投1中，罰球8投6中，成為此役英雄。日前適逢「黑曼巴」布萊恩過世滿5周年，各界發文緬懷這位傳奇巨星，這位年僅21歲小前鋒表示，Kobe勇於執行最後一擊的膽識與氣魄，不單自己非常崇拜，也是許多球員效法的偶像，很高興能向前輩致敬。

獨行俠K湯

單節7記三分彈

至於獨行俠一哥東契奇持續因傷休兵，老牌射手K.湯普森手感發燙，首節爆砍7記三分彈豪奪21分，不但追平東契奇隊史紀錄，也是第3度單節7個三分球神射演出，地主下馬威提前拉開差距，最後130：108擊退巫師，送給全聯盟墊底的爐主14連敗。由於勝負老早底定，34歲老將K湯只上陣24分鐘，全場拿到23分。

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