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陽柏翔首刷樂天春訓 有宋家豪同行

2025/01/29 05:30

日職樂天台將陽柏翔（後排中）在新人自主培訓期間，把內野手宗山壘（前排中）當成學習對象。（取自樂天官網）日職樂天台將陽柏翔（後排中）在新人自主培訓期間，把內野手宗山壘（前排中）當成學習對象。（取自樂天官網）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕去年日職選秀獲得東北樂天金鷲第6指名的20歲台灣內野手陽柏翔，昨天完成為期19天的新人聯合自主培訓，他從同梯的大物新秀宗山壘身上學習守備，休假日跟台灣隊友宋家豪和蕭齊共同去吃燒肉，他希望能在二軍起步的春訓磨練腳程，靠快腿上一軍。

出身台東陽家班

磨練腳程拚一軍

陽柏翔出身「台東陽家班」，在2021年赴日就讀明秀學園日立高校，畢業後加盟日本獨立聯盟，去年在選秀獲得樂天第6指名，簽約金2500萬日圓（約530萬台幣），9日參加樂天新人自主訓練營，昨天結訓，他直言同梯水準都很高，自己相較其他人的體型較小，守備和打擊也還有不足的地方。

跟陽柏翔同梯的有21歲大物內野手宗山壘，他在去年選秀獲得5支球團的第1指名，最終由樂天抽到交涉權，他在游擊的守備受井端弘和等球界人士肯定，陽柏翔也把握機會挖寶，詢問接球算節奏的方法和建議，打擊也從旁模仿。

陽柏翔在休假期間也跟已在日職打拚9年的宋家豪，以及另1位19歲菜鳥蕭齊去吃燒肉，第一次遇到「小宋」就獲得大前輩金言相贈。陽柏翔說，宋家豪要他進職業後，就算當天打擊狀況不好，也要記得明天是新的一天，透露心情轉換的重要性。

今年有11名旅日台將準備迎接2月1日開訓，陽柏翔跟宋家豪、蕭齊從二軍出發。面對職棒生涯第一個春訓，陽柏翔直言想要磨練腳程，「再跑快一點，多盜一些壘包，說不定能上一軍。」

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