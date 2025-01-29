橫濱撒錢拚連霸 洋將總薪資破4億

鮑爾再次加盟日職DeNA橫濱。（產經新聞提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕中職洋將薪資飛漲，好選手月薪都要4萬美元（約132萬台幣）起跳，日本職棒頂尖洋將也所費不貲，去年日本大賽冠軍橫濱隊以1年最高9億日圓（約1.9億台幣）的大型合約找回前塞揚名投鮑爾，光是今年洋將陣容就花上近20億日圓（約4.2億台幣）。

橫濱隊為了力拚暌違27年的央聯冠軍、隊史首次日本大賽連霸，宣布砸下重金找回鮑爾，相隔2年再回鍋日本職棒。此外，橫濱以2億3800萬日圓留住傑克森、1億5000萬日圓續約凱伊、4億9500萬日圓簽下四番重砲奧斯丁，目前4名洋將的薪資合計17億8300萬日圓，相較去年橫濱本土球員合計26億7350萬日圓的總薪資，凸顯在洋將戰力的薪資高漲。

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去年央聯冠軍巨人隊不遑多讓，休季以年薪12億日圓（約2.5億台幣）的4年合約挖角古巴隊終結者馬丁尼茲，刷新日本職棒最高年薪紀錄，另外再砸下1億6000萬日圓簽下前太空人隊砲手卡貝吉，跟橫濱上演洋將軍備競賽。

相較橫濱和巨人砸重金簽下超頂尖洋將，阪神虎策略不同，今年連同育成選手有多達9位洋將，薪資總和卻未滿10億日圓（約2.1億台幣），比馬丁尼茲的年薪還要低。其中，最高薪洋將是洋投古耶拉的3億日圓。

中職只有台鋼雄鷹公布洋將部分薪資，像是魔鷹的合約總額為57.5萬美元（約1867萬台幣）、後勁39.25萬美元（約1284萬台幣），但放眼其他球隊，有資歷的頂尖洋投月薪普遍破4萬美元。

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