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灌籃高手華麗轉身 張憲銘熱血魂創業家

2025/01/29 05:30

從灌籃高手變身成為創業家，張憲銘一路披荊斬棘愈挫愈勇，由他創立的展逸國際，是國內首家登錄興櫃市場的運動產業公司。（記者陳逸寬攝）從灌籃高手變身成為創業家，張憲銘一路披荊斬棘愈挫愈勇，由他創立的展逸國際，是國內首家登錄興櫃市場的運動產業公司。（記者陳逸寬攝）

記者梁偉銘／專訪

「公司取名來自『展逸高飛』，Logo 就是一雙翅膀，象徵引領運動產業翱翔世界。」張憲銘自2010年創立展逸國際，迄今邁向第16年，歷經三個不同階段，慶幸能逆風突破，不斷擴大事業版圖，「展逸1.0 時期，我們只是運動行銷公司，就像『代工』角色。」執行「黑曼巴」布萊恩 、詹姆斯等NBA 球星訪台，以及Nike等廠商各種宣傳活動，讓團隊汲取豐富經驗並整合資源，也為未來轉型打下基礎。

逆風奮戰16年

展逸3階段高飛

「展逸2.0 是關鍵轉折點，即使創業初期大家都不看好，但我想證明，就算球員離開球場，還有無限可能！」2013年適逢美國運動經紀公司Octagon八方環球結束台灣部門，張憲銘承接這批球員合約，除了提供全方位服務，過去累積的人脈讓他順勢創立自己品牌「Be Heroes」，「我們把王建民、陳金鋒、陽岱鋼、郭泓志聚在一起， 之後還有籃球及不同領域運動員加入，很高興獲得大家信任。」

創立Be Heroes品牌

建仔、鋒砲納旗下

隨著國內運動產業成長，展逸更上層樓進入3.0 時期，蛻變為多元化的運動健康休閒娛樂集團，但計畫趕不上變化，突如其來的武漢肺炎疫情衝擊，一度打亂所有佈局，「當時剛完成募資，還在尾牙慶祝即將到來的IPO計畫，沒想到疫情說來就來，辛苦標下的運動場館、開設健身房及運動餐廳，這些實體店面全都無法開門，連兩年大量資金虧損，讓我上了寶貴一課。」

頂住2年疫情危機

2023公司正式上櫃

危機就是轉機，張憲銘頂住沉重壓力，帶領展逸調整再轉型，除了開發女性、兒童等潛在市場，更因應當時特殊狀況，推動網路影音直播等業務，讓原本擅長線下活動的展逸，順勢整合線上商機提升行銷效益，隨著大環境恢復正常，公司營運重回軌道，2023年4月27日正式登錄興櫃市場，並朝向運動旅遊、運動科技等4.0 階段前進。

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