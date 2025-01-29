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張憲銘和建仔、KOBE博感情 甜美回憶

2025/01/29 05:30

張憲銘最自豪的是和大咖球星博感情，王建民、陳金鋒、陽岱鋼、郭泓志和陳鏞基等人都是他合作的球星。（記者陳逸寬攝）張憲銘最自豪的是和大咖球星博感情，王建民、陳金鋒、陽岱鋼、郭泓志和陳鏞基等人都是他合作的球星。（記者陳逸寬攝）

記者梁偉銘專訪

幫王建民（左）辦攝影展，能夠傳遞賽場之外的故事，張憲銘覺得很有意義。（張憲銘提供）幫王建民（左）辦攝影展，能夠傳遞賽場之外的故事，張憲銘覺得很有意義。（張憲銘提供）

運動員出身的張憲銘，其實最自豪的並非高營收業績，而是真心義氣和大咖名將們「搏感情」，就像近年為「沉默的王牌」王建民舉辦攝影展，還有成為過往Kobe在台最信任的御用團隊，甚至協助找回戒指等背後秘辛，全是他從事運動產業逾20載的甜蜜回憶。

辦王建民攝影展

傳遞球場外故事

「王建民旅美征戰大聯盟時迷上攝影，2021年台北場選在3月31日當天開展，就是Be Heroes特地獻給他的生日禮。」張憲銘透露，其實攝影展從2019年開始醞釀，本來希望為好友40歲慶生，好事多磨因疫情延後，所幸幾經波折推出廣受好評，如今每年舉辦帶領更多球迷走進建仔的快門世界，見證這位昔日洋基強投，如何運用靈感捕捉生活中動人的美妙時刻，「能讓大家看見運動員不同面相，傳遞賽場之外的故事，我覺得很有意義。」

展逸與Nike長期配合多年，布萊恩多次訪台，多由張憲銘帶領團隊親自接待，總能用獨特創意巧思緊抓客戶胃口，貼心服務更讓NBA超級巨星愛上台灣，包括安排小籠包廚藝、優人神鼓對談禪學，甚至把黑曼巴手指天空的招牌動作，設計為HBL的MVP獎盃，每回都讓湖人一哥留下深刻印象。

Kobe來台掉戒指

協助找回獲贈鞋

張憲銘還記得，有次布萊恩在台大體育館發現手上戒指掉了，心情難免受影響，「運氣還不錯，經過我們溝通安撫，再回顧整個流程細節，發現應該留在休息室內也順利取回。」別具紀念意義物品失而復得，Kobe又驚又喜，更對寶島好感加分， 「辦公室內這雙簽名紅色籃球鞋，正是Kobe活動結束，當場脫下來送給我們做紀念，真的別具意義。或許大家有緣，儘管他離開這世界，直到現在仍留下滿滿感動和回憶。」

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