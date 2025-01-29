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張憲銘職籃坐板凳 從挫折中開創新局

2025/01/29 05:30

進光華隊參與瓊斯盃是張憲銘（前排右3）人生最快樂的時光。（張憲銘提供）進光華隊參與瓊斯盃是張憲銘（前排右3）人生最快樂的時光。（張憲銘提供）

記者梁偉銘專訪

高雄煉油廠子弟的張憲銘，從小活潑好動且體能旺盛，國光中學畢業被南霸天教頭金亦清挖角到屏東高中，高二就率隊勇奪81學年度自強聯盟（現 HBL甲級）冠軍，高三場均火力逾30分、旱地拔蔥的灌籃美技，加上單場狂飆57分等紀錄，更讓他贏得「屏中飛人」外號，高三不但入選亞青國手，還被CBA中華職籃裕隆恐龍隊簽下，意氣風發不可一世。

少年得志意風發

職籃夢碎打擊大

「有點年少得志！身為南部小孩，來台北花花世界，感覺好像全天下都我的。」身高184公分的張憲銘坦承，靠著爆發力和彈性打球，從沒想過「人外有人」，「以前我只要跳起來，幾乎沒人能擋住。進職業隊長人如雲，還得面臨小洋將強力競爭，確實適應不良。」長期被冰在板凳無法上場，讓一路順遂的他，形同天堂掉入地獄，滿腔熱忱被澆熄，偏偏職籃又封館，惡性循環下黯然離去。

當過球評、業務

低潮期沉潛更深

「那段日子成功來的太容易，現在回頭想想，其實自己根本沒準備好。」張憲銘坦言職籃夢碎是空前打擊，卻也因為當頭棒喝，讓他冷靜下來反思調整，「我決定重頭來過，跑去當緯來球評、雜誌業務、免稅菸酒銷售，那陣子低潮反而沉潛磨練收穫許多。」體內流著運動員血液的他，始終忘情不了打球初衷，望著辦公室內泛黃合照有感而發，「這是我進光華隊參與瓊斯盃，可說是人生最快樂時光，所以繞了一大圈，決定再給自己機會。」

開公司最大本錢

是樂觀加上努力

張憲銘自認開公司最大本錢，是過去球員時期的樂觀、自律和努力等特質，並讓他擁有堅持追夢的勇氣及決心，吸引許多志同道合的體壇同好加入團隊，「運動容易凝聚人心，更是打破隔閡的共通語言，我們許多同事都是選手出身，經歷過許多同樣遭遇，很清楚追求成功所要付出的代價，所以合作起來默契十足。」

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