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張憲銘愛子承父志 赴美追籃球夢

2025/01/29 05:30

愛子張為甯（右）繼承父志，赴美高中籃壇傳統勁旅就讀。（張憲銘提供）愛子張為甯（右）繼承父志，赴美高中籃壇傳統勁旅就讀。（張憲銘提供）

虎父無犬子，張憲銘的愛子張為甯頗有乃父之風，從小栽培學音樂，課業同樣出色， 遺傳自老爸的爆發力與彈性，更讓文武全能的「籃壇第二代」跟著在場上發光發熱，不但入選U16男籃亞錦賽培訓隊，並遠赴美國高中籃壇傳統勁旅拉路米亞中學就讀，朝著NCAA大學出賽的目標前進。

身高185公分的張為甯，從北市私立復興小學四年級加入校隊，壯碩體型與強勢打法打出名號，國中加入北市金華男籃完成JHBL二連霸、隊史第7冠後，天賦十足的他決定跟隨吳永盛、林庭謙等成名學長腳步，畢業後飛往全球頂尖的北美籃球殿堂追夢，「當然感謝家人一路上的支持，爸爸除了傳承打球經驗，更是我最堅強的後盾。到國外一年了，感覺越來越習慣，期待能夠闖出一片天。」

位於印第安納州西北部的拉路米亞中學，籃球校隊眾星雲集實力堅強，內部競爭非常激烈，「 壓力肯定很大，尤其來自亞洲的球員，所以兒子現在聽我的話改練控衛。」驕傲寫滿臉上的張憲銘表示，以前沒什麼機會出國，現在有能力支持，當然全心送上祝福，並叮嚀張為甯兼顧學業、語言和國際視野，和同樣熱愛運動的各國同學們享受春青歲月，「看是拚學業上常春藤名校打球，或者爭取高難度獎學金，只要努力嘗試，我都樂觀其成。」 （記者梁偉銘）

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