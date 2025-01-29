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走下籃球場 楊晴女孩上場發光

2025/01/29 05:30

前國泰女籃成員楊晴，脫下球衣後轉換跑道，因緣際會演出客語劇《女孩上場2》拍攝，還入圍金鐘獎。（楊晴提供）前國泰女籃成員楊晴，脫下球衣後轉換跑道，因緣際會演出客語劇《女孩上場2》拍攝，還入圍金鐘獎。（楊晴提供）

記者粘藐云專訪

楊晴拍攝《女孩上場2》，與南韓球員梁智英（右）合影。（楊晴提供）楊晴拍攝《女孩上場2》，與南韓球員梁智英（右）合影。（楊晴提供）

前國泰女籃成員楊晴在2022年退休後，因緣際會下投入客語劇《女孩上場2》拍攝，接下林彤一角，表現備受好評，並入圍2024年金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎，她感謝這一路以來的際遇，讓她變得更有自信且勇敢，未來要抱持著同樣精神，面對人生各種挑戰。

31歲的楊晴曾於2017年台北世大運擔任台灣女籃隊長，當時率隊奪下銅牌，在國內掀起一股女籃熱潮，而在離開大專賽場後，成為國內女籃霸主國泰人壽的一員。

女籃隊長膝傷 告別球隊

不過，楊晴接連遭遇膝傷手術、車禍，讓她的身體狀態無法跟上球隊訓練和比賽強度，一向自我要求高的她開始自我懷疑，「沒辦法為球隊做出貢獻，情緒也相當低落，才會做出離開球場的決定。」

楊晴坦言，告別最愛的籃球，內心確實有遺憾，她透露，當時包含她的媽媽和教練都不太能理解她的決定，也認為她其實還能繼續打球，「媽媽覺得我只是職業倦怠，但生活在這環境的是我不是她，她不能理解我的痛苦。」

不當球員 媽媽難以接受

卸下球員身份後，楊晴成為國小籃球教練，起初獲得戲劇拍攝的邀約，她抱持著逃避心態，她笑說：「起初一直當沒這回事，也沒有想要嘗試，但後來有人跟我說，『妳就去試試看，又不一定會選上』這句話真的刺激到我，後來才拉著隊友們一起拍影片投入徵選。」

通過海選和數月的表演訓練，楊晴脫穎而出獲得林彤一角，飾演籃球員看似「本色演出」，但楊晴透露，其實下了不少功夫，包含上表演課、體能課、控制身材等，加上角色設定有許多三分球出手動作，過去在場上其實不太投三分球的她也特別加練，還去學了「拉竿」的動作。

擴充技能包 強練客語

除了擴充球場上「技能包」，由於《女孩上場2》是客語劇，對白以客語為主，楊晴花了許多時間學習客語，從聽客語歌開始習慣對話的語調、用詞等，「到後來我已經可以本能地把中文翻成客語。」她自嘲，以前連記籃球戰術都背得很辛苦的人，拍戲卻得背下一整頁的對白，一度背到很崩潰，很慶幸能克服這一切挑戰。

拍攝過程中，和許多知名演員如楊麗音、安心亞、黃騰浩等人對戲，楊晴不諱言，多少有點壓力，「尤其像心亞姐她的氣場很強，但他們人都很好也很有耐心。」對於演員而言很困難的哭戲，楊晴卻能克服，她笑說：「因為我本來就很愛哭，有時候還哭到被導演說要收斂一點！」

角色處境相似 克服哭戲

能夠哭得這麼自然，楊晴認為，主要是林彤的某些際遇和自己很相似，拍攝過程中，她不自覺想到過去打球的時光，「包含離開球隊的那場戲，還有跟媽媽的互動等等，我也覺得自己很幸運，第一次拍戲能接演這樣的角色。」

《女孩上場2》裡有許多比賽畫面，很多人都以為進球畫面是剪接的，但楊晴透露，拍攝過程中，基本上所有動作都得照劇本走，「該進球的地方，就真的要投進！最多是會補上一些出手或進球的特寫鏡頭，但一切都是來真的。」她提到，曾有過一個比賽鏡頭拍超過15次，讓她「壓力山大」，畢竟全場演員還有擔任場邊觀眾的臨演，大概上百人在等她，好不容易完成後，她也感動落淚。

獲戲劇邀約 入圍金鐘獎

入圍金鐘獎，楊晴表示，真的從未想過這件事，畢竟大家都是專業演員，但能參與這場盛會覺得興奮又榮幸，「我緊張到胃痛，LULU（黃路梓茵）還請助理幫我找止痛藥，我也有機會跟她合照。典禮那天我坐了一整晚，都沒離開位置，這真的是很難得又特別的經驗。」楊晴認為，拍戲的經歷，讓她變得更勇敢、更有自信，同時體驗過去身為運動員無法獲得的生活經驗，收穫很多。

這次拍攝以女籃為主題的戲劇，楊晴期待讓更多人關注女籃，回憶2017年世大運女籃比賽情況，球迷的熱情依舊歷歷在目，她說：「沒有想到會這麼多人，觀眾人數多到可以在小巨蛋內玩波浪舞，進到場內都起雞皮疙瘩了，真的很感動。」她認為，若有較多人關注，這項運動才會受到重視，她期待未來有更多資源投入，讓女籃環境變得更好、更有競爭力。

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