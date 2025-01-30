3月大巨蛋追新庄 追火腿經典賽3選

日本火腿將在3月1、2日造訪台北大巨蛋，和中職打交流賽。（取自日本火腿網站）

新庄剛志（產經新聞提供）

專題報導／記者龔乃玠

日職日本火腿將在3月1、2日造訪台北大巨蛋，和統一獅、中信兄弟各打1場交流賽，監督新庄剛志領軍的火腿隊，去年打出太平洋聯盟第2的佳績，有不少中新生代球星抬頭，像是清宮幸太郎、萬波中正和伊藤大海等人，未來都有可能是2026年經典賽的國手候選，值得球迷觀戰前多加關注。

清宮幸太郎（取自火腿網站）

【清宮幸太郎 野心藏在背號尾數1】

火腿等他7年 去年歡喜收割奪第2

清宮幸太郎是台灣球迷最耳熟能詳的火腿隊球星之一，不只是當年是叱吒日本甲子園的百轟高校重砲、獲得7支球團的1指籤競逐，王柏融效力日本火腿時期，亦被視為競爭者之一，去年清宮在職業第7年終於兌現大物的潛力，今年薪資飆到8000萬日圓（約1668萬台幣），排名火腿全隊本土第8名，首度擠進前10名。

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清宮去年起步並不順利，在春訓前夕的自主訓練扭傷腳踝，不僅從二軍開季，4月中升上一軍打擊也差強人意，卻在7月底重新檢視打擊姿勢後覺醒，成為球季後段火腿隊的打線主軸，最終繳出3成打擊率，得點圈打擊率更高達3成94，球團在談薪時特別讚賞，「今年能拿到第2名，也是多虧了清宮喔。」

可惜在首度入選成棒國家隊的世界12強，清宮在有限的出賽機會中，只能繳出15打數3安打、2成打擊率，但在日本隊冠軍戰輸給台灣後，清宮為了跟師父高國輝致意，成為最後一位離開球場的日本選手，讓台灣球迷留下深刻印象。

有趣的是，清宮在日本隊披上3號球衣，並非他在火腿隊的21號，曾有球迷說，期待能看見他在火腿隊也披上3號，清宮表示，他對21號有特別的執著，因為在火腿隊1號代表是新庄剛志，11號是達比修有、大谷翔平，41號是稻葉篤紀，尾數是「1」的火腿背號特別有意義，他希望能將21號發揚光大。

今年1月，清宮跟軟銀「怪力男」柳田悠岐共同自主訓練，希望把全壘打產量從15支提升至30支，火腿和中職的交流賽將是驗收成果的第一步。

萬波中正（取自火腿網站）

【萬波中正 棒球之神挖角田徑場】

因名字有「中正」，台灣球迷暱稱萬波是「委員長」，這位剛果和日本的混血重砲手，已成為火腿打線中的重點球星，辭退世界12強的他，被視為2026年經典賽日本隊的新生代外野候選，今年薪資達到1億6500萬日圓（約3400萬台幣），成為火腿野手群中的「薪一哥」。

一旦萬波造訪台北大巨蛋，他在賽前練習和比賽中的雷射肩，絕對是不可錯過的看點。去年7月，他跟國家級快腿周東佑京上演最強矛盾對決，從右外野長傳助殺成功，靠聯盟最多的11次助殺，連續2年奪下外野金手套。

萬波的過人臂力和勁爆體能，在國中的田徑場就展露頭角，國1在東京大會奪下100公尺跨欄第2名、國2在5公斤鉛球擲出冠軍，且國中身高達到190公分，棒球和田徑展現天賦，被譽為「超級國中生」。

外野神乎其技 源自嚴格自煮訓練

然而，萬波最大強項是努力不懈的態度，從橫濱高中時期就沒辜負老天爺給的條件，時任總教練平田徹就說，對萬波印象最深刻的是每天都會站在微波爐前，「每天早餐會配蛋和納豆，中正會把蛋白放進碗裡送微波，然後配醬油喝掉，只為了攝取蛋白質。」

今年大加薪變「億圓男」的萬波，更懂得投資身體，休季特別去做基因檢測，找出不適合自己的食物，甚至購入高級電鍋要「自煮訓練」，針對「食生活」做改善，屆時萬波中正來到台灣，可要抗拒台灣美食的誘惑。

伊藤大海（取自火腿網站）

【伊藤大海 愛上達比修的非典王牌】

火腿王牌投手伊藤大海已被監督新庄剛志提前點名，是今年主場開幕戰先發，他去年拿下勝投和勝率雙冠王，今年年薪2億2000萬日圓（約4600萬台幣），僅花5年達陣2億大關，成為達比修有、大谷翔平後隊史第3人，已是日本隊不可或缺的投手之一。

伊藤大海（右）完全不掩飾對達比修有的崇拜。（資料照）

最會投中繼的先發投手

伊藤是2021年東京奧運、2023年經典賽的日本隊冠軍成員，跟典型的王牌投手有個很不大的不同，那就是很擅長投中繼，前日本隊投手教練建山曾經斷言，「大海應該是日本職棒最會投中繼的先發投手。」伊藤也認為，比起先發，感覺自己更會投中繼的工作。

跟台灣新隊友古林睿煬從國中就愛上達比修有一樣，伊藤從小就視達比修有為神一般的存在，小學時期因看見達比修留長髮，他很堅持不剪頭髮，讓自然捲的髮型盡可能跟偶像一樣，甚至當達比修理成平頭，他也跟著剃掉。在2023年經典賽前，獲達比修邀請在聖地牙哥共同自主訓練，讓他直呼，「能當達比修的徒弟真是太開心了。」

特別的是，在古林睿煬加盟火腿的記者會中，球團準備的歡迎影片中，伊藤和達比修都有幫忙拍攝，伊藤表示，很期待古林一起挑戰總冠軍，將會全力協助他適應環境，未來可望看見2名渴望當達比修弟子的台日王牌，共同為火腿隊打造王朝。

古林睿煬（取自火腿網站）

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